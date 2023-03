8 cosas que tienes que saber del último desfile de Benetton

Empezando por el nombre de la colección, Infinity, Incontri adoptó el concepto para narrar la historia generacional de la marca. En lugar de verla de una manera lineal en el tiempo, quiso expresarla como un ciclo sin fin de productos, valores y estéticas. “Esta firma le ha hablado a la gente desde 1965. Y por supuesto en estos 58 años se ha reciclado y ha cambiado de fórmulas, pero no hablaría de alusiones. No he tratado de citar textualmente el estilo y el diseño de pasado, sino de interceptar el lenguaje de Benetton, y hacerlo más actual”, explicaba. El set, que transformó por completo el interior del Museo della Permanente de Milán, continuaba la idea: pasillo de espejos con un ascensor como eje dieron forma a una metáfora que hablaba de identidad y repetición.