Ultima hora sobre Kate Middleton, la princesa estará en Wimbledon

Como gran aficionada al tenis, el torneo de tenos de Wimbledon es uno de los eventos más destacados de la agenda de verano de la Princesa de Gales. Kate suele acudir a las gradas varias veces el torneo que se celebra en All England Tennis Club, y que este año tendrá lugar el próximo lunes 1 de julio hasta el domingo 14. Kate no solo es patrona del All England Club, si no que en los últimos años incluos a otorgado los trofeos a los ganadores individuales, incluido Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.