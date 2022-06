4 trucos de experta para hacer la maleta de mano perfecta y no pagar por facturar

Los básicos que necesitas para hacer la maleta perfecta

Un par de vestidos, un top, una falda, unas alpargatas y los productos necesarios del neceser. Te ayudamos a preparar la bolsa de viaje exprés.

Para que no vuelvas a dudar cuando llegue el momento de preparar un viaje exprés, te decimos qué básicos del fondo de armario estival no pueden faltan en tu maleta. Recuerda que debes olvidarte de los 'por si acaso' y llevarte contigo lo imprescindible. Porque no es cuestión de meter 'cosas' sino de que sean las acertadas.