El truco de Sarah Jessica Paker para llevar vestido de lentejuelas de la manera más elegante

No hace falta que te recordemos que es tiempo de lentejuelas. Nos guste o no, es la época del año en la que las prendas y complementos que encontramos a nuestro alrededor parecen estar invadidas por ellas. Están por todas partes y, aunque se presentan en diversos formatos para demostrar su atractivo, parece que solo están diseñadas para ser llevadas de la misma forma, en determinadas fiestas y solo antes de cumplir x años. Pero eso no es cierto, tienen muchos modos de uso, hay muchos contextos en los que pueden lucirse sin por ello desentonar y, por supuesto, no entienden de edades. Que en Nochevieja con 20 años son un acierto está claro pero, ¿quién ha dicho que no pueden funcionar, por ejemplo, en una cena de empresa pasados los 50? Solo es cuestión de acertar con la combinación.