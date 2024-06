El truco del bikini para aumentar el pecho: este sencillo gesto te sorprenderá

Puede que tengas algún modelo del año pasado, pero ya sabes que los bikinis triángulo este verano volverán a ser tendencia. Esto es una muy buena noticia porque vamos encontrando en ellos los trucos necesarios para exprimir esta tendencia al máximo. Y es que los bikinis de top triángulo este verano volverán a tomar las playas de nuestro país y tú como experta no te vas a conformar con la versión clásica y buscarás realzar tu pecho. Es verdad que te has planteado hacerte incluso con un nuevo diseño triángulo efecto ‘push up’, pero no corras tanto porque puedes conseguir ese efecto ‘push up’ con tus bikinis triángulo.