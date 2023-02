Truco para bajitas | Eva Longoria sabe cómo parecer más alta con zapatillas

Pero que no te confunda este estilismo aparentemente sencillo de camisa y pantalón porque Eva Longoria no tiene en absoluto miedo al riesgo. Hace poco pudimos verla luciendo unos pantalones transparentes solo aptos para las más atrevidas y en la boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham volvió a demostrar que no hay temor que valga con un impresionante vestido de doble escote firmado por la madrina del enlace y madre del novio, su gran amiga Victoria Beckham, el cual le convirtió en la invitada más elegante de la ceremonia.