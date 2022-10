El trucazo definitivo para hacer el cambio de armario en minutos

Se aproxima el temido momento del cambio de armario, pero esta temporada podrás hacerlo en cuestión de minutos. ¿Cómo? Atenta a este trucazo que cambiará tu vida para siempre.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Nos encanta el cambio de temporada, porque es la oportunidad perfecta para hacernos con algunas piezas de tendencia y volver a llevar un montón de prendas que nos encantan que llevábamos meses sin ponernos. Sin embargo, como todo en la vida, tiene su parte más tediosa, y es que cada cambio de estación lleva asociado el temible cambio de armario.

Seguro que como es algo de lo que nadie se libra de hacer dos veces al año, ya tendrás tus técnicas personalizadas para hacerlo en el menor tiempo posible, pero hoy vamos a compartir contigo el trucazo definitivo que te permitirá hacerlo en cuestión de minutos. Atenta.

La clave está, como en casi todo en esta vida, en la organización. Para empezar, es esencial que coloques cada prenda en una percha independiente, pues además de ayudarte a la hora de ver mejor todo lo que tienes, si no este truco no funcionará. En el caso de que tu armario no sea muy grande, lo mejor es optar por perchas finitas, que no ocupen mucho espacio, así que en lugar de usar las clásicas de madera, es mejor que apuestes por otras como estas de terciopelo. No solo podrás meter muchas más perchas en menos espacio, sino que además la ropa no se resbalará.

Una vez que tienes todas las prendas colocadas en su propia percha, comienza la verdadera magia. El truco es colocar todas las perchas en la misma dirección, con el gancho apuntando hacia fuera, y dejarlas así el día que hagas el cambio de armario. Luego, a medida que te vayas poniendo las prendas a lo largo de toda la temporada, cuando la vuelvas a colocar en el armario, hazlo con la percha en dirección contraria, con el gancho apuntando hacia dentro. ¿Qué conseguirás con esto? Pues que cuando llegue el momento de volver a hacer el cambio de armario, de un solo vistazo sabrás cuáles son las prendas que no te has puesto en toda la temporada, ya que seguirán teniendo la percha mirando hacia fuera.

Será el momento de donar, regalar o vender esas prendas, ya que no las has elegido ni un solo día en toda la temporada. Así, podrás guardar todas las prendas que sí te hayas puesto y descartar las que no sin necesidad de estar probándote y pensando si crees que las llevarás en el futuro.

Por supuesto, se trata de un truco para el que es imprescindible tener toda tu ropa colgada, por lo que además de perchas normales vas a necesitar también algunas especiales para faldas y shorts.

Además, este truco es válido para todos los tamaños de armario, ya que si el tuyo es de tamaño mini y no tienes espacio para tanta percha, tienes opciones perfectas para ti en el mercado, como estas múltiples en las que podrás guardar hasta 9 prendas a la vez. ¡Ya no hay excusas!