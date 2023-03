Los colores básicos van a ser tus aliados esta primavera si escoges este top floral

Los estampados florales no solo tienen la particularidad de ser bonitos y atemporales, sino que también rejuvenecen tus looks siempre que se combinen bien con otras prendas y prestando especial atención al tamaño de las flores que representa. Uno de los que mejor sienta a todas las edades es el denominado Liberty Print, uno de los más tradicionales y elegantes y que, aunque no te suene, has visto en infinidad de prendas de todas las firmas porque este, en realidad, no es otro que el que se realiza sobre telas en crudo y que añaden una combinación de flores 'paisley' y dibujos abstractos.