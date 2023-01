Terciopelo mucho más allá de Nochevieja: este es el conjunto de High Spirits que se está agotando

Por otra parte, el pantalón 'hypnotized' se propone como el complemento perfecto de este chaleco. También de terciopelo, ajustado y de talle alto, con goma en la cintura y con pierna acampanada, este pantalón no es apto para las más clásicas, puesto que está lleno de colores y estampados geométricos. Su precio es de 24,99 euros (anteriormente, se podía comprar por 49,99 euros) y esta vez sí se puede conseguir en varias tallas (M, L o XL). Una vez visto este conjunto tan particular, ¿te has vuelto a interesar por el terciopelo más allá de la Nochevieja? Apostaríamos a que sí.