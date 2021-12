Zendaya con traje neón es el mejor look que vas a ver hoy

La actriz ha vuelto a sorprendernos, esta vez con un dos piezas clásico rosa que ha defendido a la perfección.

Julia García

Zendaya es una mujer de carne y hueso. A veces cuesta imaginar a la actriz con prendas que no sean de alta costura con la cantidad de looks sobresalientes que nos regala en las muchas alfombras rojas a las que va, pero en su última aparición pública nos ha recordado que a ella también le apetece ponerse un traje de vez en cuando.

En realidad, al verle con el dos piezas neón en color fucsia de la colección primavera verano 2022 de Alexander McQueen —una de sus firmas de cabecera—, nos hemos acordado de que no es tan extraño ver a Zendaya con piezas de sastrería. Así de presentó, por ejemplo, el día de 2019 en el que presentó su colección cápsula para Tommy Hilfiger, donde los trajes estampados de aire retro fueron los grandes protagonistas.

No es el caso de este dos piezas de la firma británica que ha lucido en Nueva York porque este es completamente liso. Además, está fabricado en lana y destaca por incorporar las tendencias del momento: no solo el color neón, sino también el pantalón de talle alto y, sobre todo, la americana cruzada. También destacan las líneas holgadas del traje, especialmente en las mangas de la chaqueta y en el pantalón recto.

Para completar un outfit minimalista y sencillo para lo que nos tiene acostumbrados la protagonista de 'Euphoria', cuya segunda temporada se estrenará en enero por cierto, Zendaya ha rechazado lucir top alguno debajo de la blazer. Tampoco ha arriesgado apenas con los complementos porque apenas ha llevado unos salones negros clásicos a juego con los botones de la blazer. Aros XXL, a lo JLo, y peinado suelto con raya al medio son los dos detalles complementarios que más destacan en el estilismo de la joven norteamericana.

De esta guisa se ha presentado la actriz en Nueva York, donde ha acudido al plató de televisión donde se realiza Good Morning America, el morning show más famoso de la televisión norteamericana. Nada mejor que un look en clave working (con el único detalle arriesgado del color como excepción), para aparecer en Manhattan, probablemente el lugar que mejor responde al concepto "moda working" del mundo.

En su caso, eso sí, no tenía que lucir traje en ninguna oficina de la Gran Manzana, sino que tenía pendiente una entrevista para promocionar su nueva película, 'Spider-Man: No Way Home', la cual protagoniza junto al actor Tom Holland.