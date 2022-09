Los zapatos de tacón moderado (y de marca española) de la reina Letizia para aliviar su metatarsalgia

Después de una semana calzando tacones altísimos, este miércoles en Albacete doña Letizia ha optado por un modelo tipo 'kitten' (y con firma 'made in Spain') que ha causado furor. Y todavía está disponible.

SILVIA VÁZQUEZ

Gracias a los diferentes reportajes en profundidad que los medios de comunicación han dedicado a la reina Letizia con motivo de su 50 cumpleaños (lo celebró el pasado 15 de septiembre) hemos podido conocer nuevos datos y curiosidades sobre ella. Como, por ejemplo, que padece metatarsalgia, una enfermedad que le produce continuos dolores en un pie, resultado del uso excesivo de los zapatos de tacón (los cuales, además, "aborrece", puntualiza la crónica de El País).

No obstante, la colección de 'stilettos' de la monarca es amplísima y, aunque poco a poco ha comenzado a integrar el calzado plano en sus día a día (sobre todo mocasines o tipo Oxford), lo cierto es que los zapatos de tacón continúan siendo su apuesta segura para los actos oficiales. Para comprobarlo solo hay que echar un vistazo a sus elecciones de la última semana, en la que ha viajado a Londres, primero, para asistir al funeral de la reina Isabel II; y a Nueva York, después, para participar en distintas reuniones y conferencias enmarcadas en la Asamblea General de la ONU. También este martes, ya de vuelta en Madrid, se subió a unos tacones altísimos.

Quizás por este motivo doña Letizia haya decidido darle este miércoles un descanso a sus pies y optar por un diseño de tacón moderado para viajar hasta Castilla-La Mancha donde ha presidido la apertura del Curso de Formación Profesional 2022-2023 desde el CIFP Aguas Nuevas de Albacete, acompañada por la ministrad de Educación Pilar Alegría.

Para la ocasión, la reina ha estrenado una blusa blanca de Adolfo Domínguez que ha combinado con un pantalón negro de talle alto y corte tobillero (superfavorecedor) que lleva el sello de Hugo Boss y lleva varios años en su vestidor. Precisamente por la sobriedad del look, el calzado es el elemento que más ha llamado nuestra atención: destalonado, tipo 'kitten' y con un lazo que decora los empeines. ¿Lo reconoces? Se trata del modelo 'Carrie' de la firma Isabel Abdo y fue uno de los estrenos 'made in Spain' más comentados de su armario del año 2021 (cuando todavía no sabíamos nada de su enfermedad).

Confeccionados en España, según indica la diseñadora estos zapatos tienen un tacón de 5,5 centímetros (una altura notablemente inferior a los que suele llevar la consorte), están fabricados en piel de mestizo con curtición libre de cromo y cuentan con una planta interior con acolchado extra confort, una característica que seguramente la reina Letizia apreciará especialmente por su metatarsalgia. Su precio es de 180 euros y están disponibles en (casi) todas las tallas desde la 36 hasta la 41.

La agenda de la reina continuará este jueves, cuando tiene previsto reunirse en la Fundación del Español Urgente FundéuRAE junto a otros periodistas, académicos, lingüistas y expertos en otras áreas que asesoran en la elaboración de las recomendaciones para impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación.