El popular índice de expertos de moda ha desvelado su primer informe de 2022 con las prendas y complementos más buscados y deseados.

Clara Hernández

¿Qué prendas, marcas y accesorios son los que más hemos comprado, deseado, buscado y comentado durante el primer trimestre de 2022? El primer informe del año de la plataforma de búsqueda de moda Lyst, esa especie de oráculo experto en tendencias de armarios y marcas, ha revelado sus conclusiones tras tomar el pulso a unos meses protagonizados por acontecimientos diversos. Por ejemplo, la #euphoriafashion, esa fiebre divulgada por TikTok que coincidió con el estreno de la prestigiosa serie de HBO y que nos empujó a buscar ropa llena de fantasía. O el nuevo concepto del lujo que representa Balenciaga, la cual que se ha convertido en la firma exclusiva favorita del momento (según el último 'The Lyst Index' o 'Índice Lyst', su demanda se habría disparado hasta un 108%).

Hay más: el creciente interés que despiertan otras marcas como Diesel después de que Glenn Martens tomara las riendas de su dirección creativa y, sobre todo, de que Dua Lipa o Rihanna los añadieran a sus looks; o la pasión por la microminifalda de Miu Miu que ha cambiado el paisaje de Coachella (y que ha permitido a la casa italiana colarse en uno de los Top10 del informe de Lyst), algunas colaboraciones triunfantes, como la de Adidas y Gucci, y la obsesión por la moda Y2K (de los años 2000), que ha marcado muchas de las colecciones de estos meses.

Y uno de los capítulos más importantes en el nuevo índice es el del calzado, que se cuela entre los primeros puestos en diversas versiones (botas, botines, zapatos de plataforma) y , por supuesto, deportivas. ¿Y cuáles han sido las que han dado más que hablar, las que más hemos buscado y las que hemos querido calzar en estos meses, provocando incluso que se agotaran en muchos colores? No, no se trata de las populares Converse que se han convertido en las zapatillas más vendidas de la década, sino de las New Balance 327, el modelo más reciente de la firma estadounidense, realizadas en ante y malla, con el logo sensiblemente más grande que en modelos anteriores y que ya te adelantamos en enero que serían una de las zapatillas que marcarían tendencia en 2022.

Con un precio en torno a los 100 euros, con cordones con punta redondeada, ha registrado ventas disparadas y es complicado encontrar algunas tallas en muchos colores.

En los últimos ránkings de Lyst, además, destacaron las zapatillas React Vapor NXT de Nike (unos 179 euros), que hace unos meses, concretamente en el otoño de 2021, se convirtieron en el modelo más deseado de deportivas.

Más allá de las zapatillas, la clasificación de Index destaca otros 9 prendas y accesorios de moda que figuran entre lo más deseado del momento. Entre ellos destacan las botas de plataforma Naked Wolfe, cuya popularidad debe mucho a Hailey Bieber, Rosalía y Kourtney Kardashian; también, las botas ultramini, por debajo del tobillo, de UGG o los zapatos de tacón de plataforma de Valentino Garavani.

Mira otras zapatillas que son tendencia en 2022: