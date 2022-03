La hija de la infanta Elena ha asistido a la Paris Fashion Week, donde nos ha dejado outfits de grandes marcas y sabor muy diferente, así como una foto que dará mucho que hablar.

Clara Hernández

"París, qué ganas te tenía", ha escrito Victoria Federica en su perfil de Instagram, el cual, estos días, ofrece más de una sorpresa. La primera, un 'selfie' en el que se aprecia la cara de alegría con la que la hija de la infanta Elena mira al objetivo mientras presume de compañía. Se encuentra en el lugar donde minutos después va a tener lugar el desfile de Dior, en la Semana de la Moda París, y no puede evitar sonreír al posar junto a Rihanna, que también muestra su cara más sonriente, muy lejos de seriedad que suelen captar los fotógrafos a los que esquiva en la puerta de los hoteles.

Mientras la cantante de Barbados, que está embarazada de varios meses, hace un ejercicio audaz de estilismo con aire dominatrix, con lencería y transparencias por obra y gracia de Dior, con el que se puede ver perfectamente su barriguita, Victoria Federica opta por un estilismo más clásico de 'crop top' esponjoso y blazer, todo en color crema. Lleva el pelo con un recogido muy pulido y maquillaje bronceado, con párpados y labios rosas para destacar el buen color.

Sin embargo, no es el único look que la sobrina del rey Felipe VI ha lucido en la Paris Fashion Week. Con motivo del desfile de Off-White, que brilló sobre la pasarela con un homenaje a su fundador, Virgil Abloh, y de la mano de algunas de las míticas supermodelos de los noventa —Naomi Campbell, Cindy Crawford, Helena Christensen— así como grandes nombres actuales —Kaia Gerber, Karlie Kloss, Kendall Jenner o las hermanas Gigi y Bella Hadid— Victoria Federica compartió su look más urbano y oversize con prendas de la firma, la cual ha vestido a artistas como Beyoncé, Kanye West, Camila Cabello o Justin Bieber.

La joven brilló con jersey XL corto, que dejaba a la vista ombligo, pero que cubría las manos con mangas larguísimas. En color gris, contaba con unos impresiones blancas en las mangas con formas de rectángulos irregulares en negro, uno de los estampados más recurrentes de las propuestas 'casual' de la marca.

Hay más: ¿Te acuerdas de que te avisamos de que los pantalones cargo, con aire militar y bolsillos exteriores, constituirían una de las grandes tendencias de la temporada? Los que viste aquí Victoria Federica, muy holgados, son perfectos para el entretiempo y la primavera gracias a su color blanco luminoso. Los lleva sostenidos por un cinturón amarillo donde se puede leer, en letras grandes y mayúsculas, 'Off-White' (es el modelo ajustable 'Mini Industrial', con hebilla negra, que está disponible en tres colores y tiene un precio de 160 euros), y que la Grande de España lleva atado y dejando caer uno de los extremos, tal y como dicta la firma, enemiga de encerrar este accesorio entre trabillas.

Victoria Federica también nos proporciona pistas sobre la joya más adecuada para completar este outfit supercasual, confortable y 'cool'. Hablamos de los collares de cadena 'chunky' y unisex en dorado que desde hace ya varias temporadas figuran en los estilismos más 'trendy'. ¿Calzado? Otro acierto: unas de las deportivas que figura en el top de tendencia de zapatillas en 2022: las Air Jordan 1 Mid SE Utility en color blanco y negro que ya están agotadas en la página oficial de la marca deportiva pero que aun puedes encontrar en páginas como Farfetch y con distintas combinaciones de color.

¿Te gusta el look de Victoria Federica? Mira nuestros pantalones de cargo favoritos para brillar en el 'street style'.