Victoria Federica tiene el look que suma las tendencias de la primavera

Durante su visita a su abuelo en Abu Dabi, la hija de la Infanta Elena ha vuelto a demostrar por qué es una de las influencers más cotizadas.

Julia García

Victoria Federica ha acudido junto a su madre, la infanta Elena; su tía, la infanta Cristina; y los cuatro hijos de esta, sus primos Miguel, Juan, Pablo e Irene, a visitar a su abuelo, Juan Carlos, en Abu Dabi, donde reside desde agosto del año 2020. La nieta más trendy de los reyes eméritos, que ha heredado el gusto de su padre, Jaime de Marichalar, por la moda —ya es costumbre, después de la pandemia, verles juntos en la Semana de la Moda de París— se ha mantenido fiel a su estilo en este viaje coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa.

Ya sabemos todos los que seguimos su relación con la moda del gusto de Victoria Federica por la moda boho chic, estilo que reinterpreta en clave juvenil, acorde con su edad. Lo hace, sobre todo, con la apuesta casi permanente por las zapatillas deportivas, su calzado favorito, del que no se baja salvo cuando el contexto pide botines o zapatos formales.

En esta ocasión, aunque tiene una extensa colección, ha repetido modelo, ya que ha lucido en Abu Dabi la edición especial de las Nike Dunk SB que ya le vimos recientemente. Los diseños asimétricos de ambas deportivas —son los mismos tonos pero distribuidos de manera diferente en las dos sneakers—, asoman por debajo de un pantalón beis marca de la casa de Victoria Federica: de líneas muy holgadas, talle alto y extralargos, tanto que se acomodan sobre las deportivas como lo hacían aquellos diseños dosmileros inspirados en la cultura hip hop que tanto llevamos a comienzos de este siglo.

Estos pantalones de doble cintura se los hemos visto a menudo a la sobrina de los reyes de España. Junto a este combo de deportivas más Pantaleón de pinzas XL, Victoria Federica no ha dudado en completar el look con el que posa abrazada a su abuelo con dos prendas que también son básicas en su armario casual. Por un lado, una sobrecamisa blanca oversize de lino, ideal para rematar los looks de entretiempo propios de estas semanas de abril, y un chaleco de croché de diferentes colores firmado por Mango.

El diseño, con una marcadísima estética setentera (muy Woodstock), es de la colección de primavera verano del año 2021, por lo que no vas a poder copiar exactamente a Victoria Federica.

Afortunadamente, está temporada cálida los chalecos de ganchillo, también llamados calados además de croché, se siguen llevando mucho, por lo que puedes encontrar modelos similares en casi todas tus firmas de referencia. Sin ir más lejos, María Pombo, buena amiga de Victoria Federica, ha lucido más de un diseño de marcas como Zara o High Spirits en esta línea en las últimas semanas.