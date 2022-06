La hija de la infanta Elena ha sorprendido con un look de chaqueta semitransparente con corsé superpuesto y medias tupidas y satinadas. ¡Superoriginal!

Victoria Federica sigue consolidando su papel como referente de tendencias con nuevos looks que demuestran que, además de estar muy al día de lo que dice la pasarela y el 'street style', posee un estilo original que siempre está dispuesto a sorprendernos: ya sea con una elegancia tradicional, o con los estilismos más audaces.

Tras imponer los pantalones anchos (a veces, combinados con una zapatilla de cada color) como uniforme cómodo y necesario para citas 'casual' y 'front rows' de 'fashion weeks', o deslumbrarnos con vestidos-kimono, imponentes trajes de flamenca, bolsos de grandes firmas y brazaletes hipnóticos con forma de lagarto (estos últimos, de Zara), la sobrina del rey Felipe ha brillado este martes con uno de sus looks más atrevidos e insólitos. Y nos ha encantado porque, además de su singularidad, es una opción fresca y brillante para ir de fiesta.

Hay que hablar de varios elementos protagonistas en este look elegante en blanco y negro que también cuenta con 'brilli-brilli', que está basado en capas superpuestas y desafía al calor sevillano (la grande de España lo ha empleado para acudir a la presentación de la App 'Me caso' en la capital hispalense).

Está formado por una blazer semitransparente de organza en color blanco al que ha colocado, por encima, un 'crop top' de lentejuelas plateadas, con tirantes finos, a modo de corpiño. Debajo, lleva medias negras opacas y satinadas, y sandalias de plataforma negras (sí, cuando aún colea el debate de 'medias sí, medias, no', algunos firmas proponen combinar su versión más tupida con sandalias, una idea que ya han acuñado modelos como Bella Hadid).

Los accesorios y el look beauty que ha elegido Victoria Federica son pura sofisticación: el bolso negro mediano 'Lady Dior', con cubierta acolchada, unos largos pendientes en color plata que caen con forma de cascada, ojos delineados en negro y cola de caballo pulida, con un mechón para cubrir la goma. ¡Perfecta!

En este acto, la nieta del rey emérito ha estado acompañada por una de sus mejores amigas, Rochi Laffón (solo unos días antes, había acudido a la boda de la hermana de esta, Patricia Laffon, en Sevilla), que vestía un traje largo protagonizado por 'cut outs' centrales, unas aberturas que han marcado las tendencias de fiesta del último año.

Los looks de Victoria Federica no suelen dejar indiferentes a las redes, donde a veces su originalidad y sus detalles son analizados y elogiados (o criticados) con pasión. Nosotras, personalmente, casa vez nos sentimos más fascinadas con sus looks.