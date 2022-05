Victoria Federica se pone flamenca en la Feria de Abril: de los lunares de Mango al look amazona

Repasamos el despliegue de moda que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar nos está brindando estos días en Sevilla.

GALA FERNÁNDEZ

Con el inicio de la Feria de Abril, Sevilla se ha convertido estos días en el epicentro de la actividad de Instagram de nuestro país. No falta una 'influencer' por lucir su vestido de flamenca, tocar unas palmas y bailar unas sevillanas; y Victoria Federica, considerada la primera 'influencer' de la familia real española, tampoco ha perdido la oportunidad de disfrutar del ambiente que se vive estos días en las casetas hispalenses. Su 'feed', repleto de looks de flamenca, da buena cuenta de ello.

En su primera jornada en la capital andaluza, en lugar de apostar por la vestimenta tradicional de esta fiesta, la nieta del rey emérito presumió de estilazo con un vestido de lunares de Mango. De tejido satinado y con un bonito escote trasero, esta pieza está a la venta en la tienda 'online' de la marca por 59,99 euros. Ya ha empezado a agotarse en algunas tallas y su éxito ratifica el regreso de este estampado folclórico que, cada año por estas fechas, recobra fuerzas en nuestro armario.

Esa propuesta fue su alternativa a los trajes de flamenca, los cuales demostró defender a la perfección solo unas horas más tarde. Tanto es así que Vic (que así es como la llaman sus amigos) ha mostrado en Instagram dos diseños diferentes: uno azul con mantón blanco y otro rojo con lunares (este último a juego con el de su inseparable María García de Jaime), ambos cuajados de volantes. En los dos casos ha completado su estilismo con maxipendientes (una de sus señas de identidad 'fashion') y con un moño bajo rematado por una gran flor.

Pero su carrusel de looks no termina aquí. Parece que Victoria Federica de Marichalar y Borbón guardaba la artillería pesada para el final y hace solo unas horas ha compartido una potente imagen en la que lleva un look de amazona que nos ha fascinado. Con una chaquetilla corta con detalles de pedrería combinada con una falda larga, camisa blanca y sombrero, la joven derrocha actitud flamenca a lomos de un caballo por el Real de Sevilla. ¡Impecable!

Estas apariciones en la Feria de Abril dejan claro una vez más que la sobrina de los reyes Felipe VI y Letizia es una enamorada confesa de la cultura sevillana: fue en esta ciudad donde realizó su debut social en solitario en 2019 al amadrinar la tradicional Exhibición de Enganches y desde entonces la ha visitado en numerosas ocasiones tanto por trabajo (especialmente en los últimos meses, cuando su carrera como 'influencer' ha despegado) como por ocio (esta misma Semana Santa asistió a una tarde de toros en la Maestranza, con un look de invitada que, de nuevo, causó sensación entre sus seguidores). ¡Olé!