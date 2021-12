Vestirse con ropa de escalada: así ha conquistado el gorpcore la calle

Un ingenioso término con el que debes familiarizarte ya porque es la fusión perfecta de funcionalidad y estilo con la que combatir la ola de frío.

ALVARO FERNÁNDEZ-ESPINA

Ante la caída del mercurio por debajo de los niveles positivos no hay otra medida posible a la que recurrir. La ropa de abrigo se impone como la categoría estrella estos días en el armario y las tendencias más atrevidas del invierno animan las redes con propuestas más visuales que prácticas en muchos casos. Sin embargo esto no significa que no exista una ocurrente (y por supuesto, pertinente) estética que desde las pasarelas ya apunta maneras para convertirse en la favorita durante estos días.

Hablamos de un concepto que comenzó a sobrevolar nuestro léxico estilístico tras los desfiles de otoño/invierno 2021 mezclado por supuesto con los abrigos de peluche o la omnipresencia de la pana y que tímidamente trataba de abrirse hueco: el gorpcore. El nombre deriva de la palabra gorp, una mezcla de frutos secos que los montañistas suelen consumir como aperitivo durante sus jornadas de alpinismo. De ahí es que esta tendencia, basada en el senderismo, esté formada por prendas propias del trekking o el hiking.

Se trata de prendas con utilidad y función, eminentemente deportiva como los cortavientos, impermeables, forros polares y pantalones multibolsillos, cuyo truco reside en combinarse con otras prendas de uso cotidiano para potenciar un look de contraste adaptado a la ciudad. La puesta en escena perfecta de un look que nos ofreció en todo su esplendor Jacquemus, cuya colección de o/i 2021 se llamaba además La Montagne (la montaña).

En una perfecta armonía, el diseñador francés conjuro su consabido y reconocible sello parisino hilvanándolo con esas prendas de inspiración deportiva que en conjunto resultaban divertidas y, sorprendentemente elegantes.

Un reflejo fiel de la realidad que vivimos. Y es que el mercado de ropa para practicar deporte al aire libre sigue siendo un nicho de lo más relevante, ya que el público continúa buscando vías de escape. Las características definitorias de Gorpcore incluyen tejidos de alto rendimiento y equipo funcional para exteriores. Una historia derivada para los que buscan explorar con un enfoque más informal: los materiales suaves, las siluetas acogedoras y los básicos de abrigo son la raíz de esta estética a la que una iconoclasta como Miuccia Prada se ha rendido en su colección invernal para Miu Miu.

Repleta de anoraks acolchados con acabados multicolores, botas peludas de apres ski y rebecas de ganchillo, la italiana daba en el clavo combinando esos elementos con prendas femeninas y elegantes como vestidos lenceros con encaje y bodies brillantes. Porque es ahí donde reside la novedad del gorpcore, hacerla funcional para el ámbito urbano, no solo práctica para esperar en el remonte de Baqueira sin congelarse.

No ha sido la única cuya visión ha servido como catalizador de estos nuevos tiempos y su aspiración escapista. Las botas de trekking con suela dentada y caña alta acordonada junto a abrigos de borrego mezclado con piel vuelta y los gorros capucha dan forma a algunos de los looks más destacados de Boss, que apuesta por esta vía alternativa a su acostumbrada elegancia cosmopolita.

Las grandes firmas del lujo no han querido perder su parte de este lucrativo pastel y se han apuntado a elevar al gorpcore hasta los altares de la nueva modernidad. Chanel consagrando su colección a las grecas de punto alpino, los monos acolchados de esquiadora y las botas peludas, pensadas más que para deslizarse por las pistas de Chamonix, para pasear por las concurridas aceras de Rue du Faubourg Saint-Honoré.

- Esta es la chaqueta 'tweed' más solicitada de Uterqüe

- ¿Adicta a los tonos pastel? El abrigo estrella de la temporada está en Mango

Como toda nueva apuesta estética, rescatar del olvido, o del ostracismo mejor dicho, a ciertas prendas, forma parte de un ejercicio al que ya muchas firmas están acostumbradas. Denostado durante años, si es que alguna vez llegó a gozar del beneplácito de los expertos, el forro polar acapara ahora todas las miradas. La señal definitiva de un movimiento capaz de convertir a una prenda eminentemente funcional en la pieza trofeo de la temporada. Desde Stella McCartney hasta Sandy Liang han querido rendirle su personal tributo integrándolo en sus colecciones.

De esta manera, las pasarelas parecen haber puesto su mirada muy arriba, literalmente hasta las cumbres nevadas, recogiendo la parte más práctica de una indumentaria para adaptarla a las inclemencias de la ciudad y cumpliendo de paso, con los rigores cotidianos de la etiqueta.