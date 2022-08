La diseñadora confirma que esa es la prenda más versátil del momento porque vale para acudir a la playa, hacer turismo o, incluso, un evento o un look working. Y te mostramos los más bonitos..

Ya sabemos que los caftanes y túnicas han sido estrellas del verano no solo en su versión más playera, sino también como looks de eventos y paseos urbanos, como nos demostraba hace unos días Vicky Martín Berrocal en su perfil de Instagram con un precioso modelo con estampado tie-dye de Zara que, con los accesorios adecuados, podía convertirse en look de invitada y que ella utilizó para posar en Punta Umbría (poco antes, también Tamara Falcó nos enamoraba con un vestido-túnica oversize con vistosas rayas verticales en blanco y negro, y escote bardot de la firma Su Paris; y antes que esta, Amelia Bono, Sara Carbonero, Eugenia Silva o Nieve Álvarez nos ofrecían otros diseños de este básico).

Ahora, Vicky Martín Berrocal ha vuelto a lucir kaftán, esta vez un modelo sencillo blanco con rayas verticales que destaca su faceta más casual, para un día de agua y sol en Formentera (de hecho, la diseñadora aparece con chanclas tipo flip-flop, con la cara lavada, sin maquillaje, y con un recogido fácil, lista para disfrutar de su tiempo de vacaciones. Porque las túnicas son todoterreno, cuentan con un atractivo sabor exótico y pueden ayudarnos a terminar (y a alargar) el verano, así como a afrontar la nueva temporada, aseguran las pasarelas y marcas como Muzungu Sisters, Valentino, Massimo Dutti, Loewe, Zara, Mango o H&M, que se han rendido a lo que promete seguir uno de los grandes 'must' también del entretiempo y que permanece en sus nuevas colecciones.

¿Y cómo se llevan estos vestidos-túnicas a final de verano? Muzungu Sister, la firma de la que Sassa de Osma es fan, mantiene sus bordados florales y folclóricos, y versiones con manga larga o francesa mientras, por ejemplo, Zara opta por vestidos de lino lisos, ediciones limitadas con cristales incrustados o con print geométicos y tejidos satinados. Mango mantiene diferentes opciones de kimonos abiertos para acompañar conjuntos de top y pantalón, y Loewe de carácter bohemio, en colores tierra, también para combinar con pantalones. Por su parte, H&M cuenta con modelos de tipo camisero, abotonados por la parte frontal, o con print de flores, de gasa y aire romántico.

Aunque la mayoría ofrece un largo midi, también nos gustan las más largas, hasta el tobillo, que suele incluir aberturas, perfectas para estilizar la figura.

