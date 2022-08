Este es el vestido de Vicky Martín Berrocal que nos ha dejado a cuadros

El diseño en cuestión es una auténtica joya y hará que adores los cuadros vichy a otro nivel.

Cecilia Franco

Totalmente a cuadros nos ha dejado. La diseñadora Vicky Martín Berrocal que disfruta de sus merecidas vacaciones, nos ha dejado sin palabras con el vestido de cuadros vichy más espectacular del verano.

No nos pilla de nuevas. Nuestras expertas en moda, de forma incansable, están tratando de encontrar todos aquellos diseños que pasarán a formar parte de la historia del verano 2022. Una investigación que está siendo un auténtico éxito y que nos está complicando la tarea de seleccionar novedades. De hecho, es que aunque tenemos las tendencias captadas, las propuestas más de invitada son tan espectaculares que nos cuesta decidirnos por unas u otras prendas.

Puede que la tendencia retro esté a la orden del día, pero lo que tenemos claro es que si debemos decantarnos por una única tendencia, para hacernos con el look de invitada más especial, esa es la tendencia vichy. Sí, no es nueva. Suele protagonizar casi todos los veranos pero, por eso mismo, creemos que puede ser una gran inversión. Porque, evidentemente, para invertir en un diseño más especial, es mejor optar por clásicas tendencias que no queden en el olvido. ¿Todo un ejemplo? El armario de Vicky Martín Berrocal.

La diseñadora ha demostrado ser una experta en todas aquellas tendencias que podríamos considerar más bien atemporales. Y es que no solo ha sido la encargada de mostrarnos que los caftanes son los nuevos pareos de la playa, sino que se ha unido a los estampados más clásicos para que, sin miedo, podamos invertir en todas aquellas prendas especiales que se adaptarán a todos los veranos.

Pues bien, ya nos adelantó con un vestido de lunares la tendencia clásica que vuelve con más fuerza que nunca. Sin embargo, si hay una tendencia que podemos llamar eterna, 'chic' e imbatible esa es la de los cuadros vichy.

'Influencers' como Amelia Bono nos han descubierto vestidos de cuadros vichy realmente favorecedores, pero hemos de reconocer que con esta última propuesta de la mano de Vicky Martín Berrocal a cuadros nos ha dejado. ¿Por qué? Porque no puede ser más bonito y favorecedor, porque su corte nido de abeja sienta de escándalo y porque es, precisamente, el diseño a cuadros que andábamos buscando para el evento del verano más especial.

Este diseño de la firma María Dolores Guillén, de cuadros azul y blanco, bajo volante y manga abullonada, es ideal para estrenar en un evento y para seguir llevando todos los veranos de nuestra vida. ¿Lista para ser la más 'chic'? ¡'In love' con el vichy!