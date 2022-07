Aitana reinventa el clásico vestido negro a golpe de transparencias

La semifinal de La Voz Kids ha sido el escenario perfecto para que la artista nos muestre una nueva versión del clásico vestido nebro.

Julia García

Por una vez, y sin que sirva de precedente, el look de Eva Gonzalez no ha acaparado todas las miradas de una gala de La Voz. En la semifinal de la edición Kids que entretiene a millones de espectadores este verano Aitana Ocaña ha “eclipsado” a la presentadora andaluza con un vestidazo semitransparente de Man’s Concept. Aunque Eva González no se lo ha puesto fácil con una nueva demostración de cómo elegir prendas brilli brilli —ha llevado un minivestido de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal—, Aitana ha dejado boquiabierta a la audiencia del programa gracias a la original pieza de la firma española.

El vestido en cuestión no parece que lo sea a simple vista puesto que parece un dos piezas a juego en color negro formado por un short y un crop top sin mangas, este último con el escote de moda. Pero cuando nos fijamos en los detalles, sobre todo en la imagen congelada que la propia cantante ha compartido en sus stories se Instagram donde se ve el cuerpo al completo, se aprecia que todo está unido por un velo negro transparente que recorre tanto el abdomen como las piernas.

El vestido con falda larga no puede ser más sensual, distinto a casi todo lo que hemos visto recientemente, aunque si tienes buena memoria visual puede que te recuerde a un pantalón transparente, también en color negro, que llevó no hace mucho tiempo Eva Longoria. Longoria optó entonces por combinar el citado pantalón con unas botas altas. Aitana Ocaña, en cambio, ha elegido unas sandalias negras de tacón con el clásico cierre de pulsera y hebilla al tobillo.

Este queda cubierto por la falda del vestido de Man’s Concept, pero al ser transparente se aprecia a través de la tela perfectamente. El look ‘total black’ de Aitana en La Voz Kids es integral ya que a las prendas y el calzado hay que añadir su inseparable melena larga con flequillo, que después de pasar por distintos tonos –probó suerte recientemente con el pelirrojo– ahora luce un moreno oscuro que se fusiona con el vestido negro como recientemente lo hizo con un bañador minimalista en el mismo tono.

En definitiva, un outfit de diez el de la cantante catalana en el programa de Antena 3. Tanto que por una semana nos ha “obligado” a no dedicarle una pieza en exclusiva al estilismo de Eva González. La reina ha cedido por un día su trono.