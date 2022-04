El vestido de Tamara Falcó con el que empezar a descontar días para el verano

La hija de Isabel Preysler ha compartido con sus seguidores otra fotografía de sus últimas vacaciones en Filipinas y el look con el que aparece en ella no puede ser más ideal.

Julia García

Mientras en buena parte de España disfrutamos de una resaca de Semana Santa pasada por agua y frío para la época que es, lo que no has obligado a retrasar el cambio de armario, Tamara Falcó no para de darnos envidia con sus looks ya propios del verano desde Filipinas. La empresaria ha disfrutado de la tierra donde nació su madre, Isabel Preysler, junto a su pareja, Íñigo Onieva, desde donde ha dejado su impronta de estilo.

A través de una colección impecable de looks variados, la mayoría de ellos con originales y bonitos estampados, está demostrando una vez más por qué su armario es uno de los referentes del momento (que dura ya varios años) en nuestro país. La hemos visto un vestido de estilo bohemio de la marca parisina Ba&sh, un dos piezas con print floral de Max Mara y un romántico diseño con estampado paisley sin mangas de su colección para Pedro del Hierro, entre otras prendas ideales en las diferentes fotos de su viaje que ha compartido en Instagram.

A estos, se suma ahora un vestido largo y fluido, de tirantes avolantados y un delicado print floral que combina el rosa con colores como el rosa o el blanco, que Tamara Falcó ha lucido con una de las playas de agua turquesa que bañana el archipiélago asiático.

La pieza, que es un vestido elegante a la par que cómodo (de esas prendas fresquitas que dan ganas de no quitarse de encima en todo el verano) es de la firma Cariloo, una marca local fundada por dos hermanas, Patricia y Apia, con el objetivo de captar “el estilo de vida tropical de Filipinas” y convertirla en moda. Lo consiguen con creces a través de sus pareos, ropa de cama, complementos y vestidos. Entre ellos, el diseño sin mangas, ajustado debajo del pecho y líneas holgadas desde ahí hasta los tobillos del que presume en redes sociales Tamara Falcó.

La chef y diseñadora lo ha combinado con el bolso que le ha acompañado durante todo el viaje: un diseño bandolera en rafia y cuero firmado por la marca Ba&Sh. Es su modelo Teddy y se trata de uno de sus complementos estrellas; no en vano se produce y vende en distintos tamaños y combinaciones de colores y materiales. No me digas que no te imaginas dentro de unas semanas en un ‘photocall’ similar llevando un vestido así con un bolso parecido o idéntico y tus cuñas, sandalias o abarcas favoritas, ¿verdad? ¡Qué ganas de verano!