Busca inspiración en los looks de Fin de Año y adelántate a San Valentín con el vestido más romántico de María García de Jaime. ¡Amor y dulzura!

Cecilia Franco

El 2022 ha empezado por todo lo alto. Instagram se vistió de gala para recibir a este año como se merece y entre sus looks, hemos de reconocer que muchos nos han fascinado, hasta tal punto, que ya estamos pensando en rescatar para próximos eventos. Por ejemplo, el look que nos propuso María García de Jaime no solo es precioso, sino que nos teletransporta en el tiempo al mes del amor.

Es cierto que las fiestas navideñas están marcadas por looks de lentejuelas o por el tradicional color rojo. Sin embargo, la moda se mueve por sensaciones y una misma propuesta nos puede parecer muy adecuada para la ocasión, pero también nos puede inspirar a un tiempo futuro. Algo así como lo que nos ha sucedido con el look elegido por María García de Jaime para despedir el 2021.

La 'influencer' que tiene especial cuidado con los detalles, encuentra para cada uno de sus looks accesorios y prendas especiales que dan un giro completo. Pero, de todas formas, también se encarga de dejarnos sin palabras con románticos looks que por sí solos no necesitan de muchos complementos.

A lo largo de todo el año, no ha dejado de darnos nuevas lecciones y, por eso mismo, ha querido despedir el 2021 con un vestido realmente espectacular que no ha dejado a nadie indiferente. Un diseño que además de transmitir espíritu navideño, también por sus colores y por su combinación, nos parece ideal como opción para este San Valentín 2022.

El vestido en cuestión pertenece a la firma The Iq Collection y, al igual que encontró la camisa blanca diferente a las demás, este diseño romántico también es diferente y especial. Un vestido bicolor en tono berenjena y rojo, compuesto por una falda estilo evasé, hombro fruncido y lazadas en los puños.

Para completar el look, María ha optado por unos pendientes largos con forma de fresón de la firma Cashfana y sandalias de la firma Fígara. Todo un acierto que estarás deseando recrear en tu cita romántica por San Valentín. ¿Estás lista para adelantar acontecimientos y sorprender? Con este vestido desbordarás amor.