¡Vuelve el icónico vestido periódico de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York!

Después de que Zara arrasase con su versión de esta pieza a principios de año, ahora Stradivarius ha creado la suya propia (y no nos puede gustar más).

Tamara Conde

Sí, has leído bien, el tan deseado vestido corto de estampado de papel de periódico con el que Carrie Bradshaw acudía a una de sus citas con Mr. Big, ha vuelto. Fue el pasado mes de febrero cuando Zara sacó su propia versión, y aunque no era exactamente como el de la serie, ya que era de manga larga y diseño asimétrico, fue todo un éxito y se agotó en cuestión de horas. Esta pieza del gigante de Inditex dio la vuelta al mundo a través de las redes y, como muchas de nosotras no pudimos hacernos con él, es ahora gracias a Stradivarius que vamos a poder lucir esta pieza tan icónica (como muchas de Sexo en Nueva York).

En esta ocasión, Stradivarius ha sacado su propia versión que, a diferencia del que sacó Zara, se parece más al vestido de la queridísima Sarah Jessica Parker. Se trata de un vestido corto de tela satinada con escote fluido y tirante fino. Muy similar al que pudimos ver en la serie de HBO, y aunque no tiene la espalda al aire ni el volante, el estampado de periódico encaja a la perfección con el original. ¿Lo mejor de todo? Además de su versatilidad, claro, su precio. Cuesta 19,99 euros y está disponible en la pagina web de Stradivarius para que puedas hacerte con esta pieza que siempre está de moda y sienta bien con cualquier cosa que te pongas.

Un vestido que favorece mucho y que este verano podrás estrenar de muchas maneras. Ya sea con unas sandalias de tacón negras o blancas para seguir la gama de colores o unas zapatillas deportivas para darle un toque más informal. La pieza se adapta a todos los estilos y ahora más que nunca podrás sentirte como Carrie Bradshaw.

Con el exitazo del 'reboot' 'And Just Like That', que llegó el pasado diciembre a España, han sido muchos los estilismos (tanto los nuevos como los más antiguos) que hemos querido rememorar de esta serie tan icónica. Estilismos que, a pesar del tiempo, siguen inspirando a muchas mujeres por todo el mundo.