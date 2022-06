En las rebajas de Zara encuentra el vestido con nudo que está revolucionando la tienda online por lo bien que sienta y su precio.

La capacidad que tiene Inditex de hacernos pensar continuamente en todos sus diseños y versiones es inagotable. Podemos pasar horas y horas tratando de buscar novedades en Zara, crear composiciones e incluso imaginar prendas todavía inexistentes. Pero lo que también ha conseguido es que nuestra obsesión por los vestidos aumente por momentos al hacer realidad el vestido tipo pareo que está rebajado, sienta como un guante y luciremos en todos los planes que nos propongan este verano.

El inicio de la temporada de verano es sinónimo de rebajas, pero también de ciertos diseños que hacen que cualquier obsesión ya en nuestro ser, aumente. De hecho, es que estamos encantadas de la vida con las rebajas porque, en ellas, podemos encontrar diseños máxima tendencia que, por su corte o por la versatilidad que transmiten, consiguen hacer sombra a cualquier prenda de nueva colección.

Todo sucedió cuando nos sumergimos en busca de nuevos vestidos. No podemos vivir un verano sin un vestido nuevo y eso parece que Zara lo tiene muy claro. Tal y como ha demostrado en todos sus nuevos lanzamientos y en su selección de rebajas, los vestidos son una parte fundamental de nuestro armario. Y, entre todos ellos, hemos dado con el vestido que puede llegar a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada. Y es que como ya hemos avanzado en alguna que otra ocasión, el pareo para ir a la playa ahora se transforma en kaftán y el clásico vestido en pareo.

Las 15 +1 prendas más buscadas de las rebajas de Zara 2022 Ver 16 fotos

Hablamos del diseño nudo que hemos encontrado en Zara (9,99 €). Un vestido corto con un nudo lateral que gracias a ese corte cruzado favorece muchísimo la figura. Este vestido que ya está levantando pasiones entre las expertas en moda está disponible en 3 colores y se convertirá en ese diseño que jamas pasa de moda. ¡Todo una inversión!

¿Estás pensando en invertir en un vestido cómodo que no pase de moda? No puedes perder de vista esta propuesta tan de estilo bailarina. Un vestido que podrás combinar con zapatillas, con sandalias, con bailarinas, con 'taconazos' y crear muchísimos estilos distintos. ¿La única pega? Como puedes imaginar, estos vestidos están a punto de agotarse, al menos en tienda online. Así que date prisa, busca tu color favorito y si no está disponible, corre a buscarlo en tienda física.