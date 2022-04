El vestido negro de Eva González que es un acierto absoluto

La presentadora nos ha descubierto una de esas prendas que nos gustaría llevar cualquier noche de fiesta.

Julia García

Antena 3 acaba de anunciar el estreno inminente de una nueva edición de La Voz Kids, lo que se traduce en buenas noticias porque significa que tenemos Eva González para rato. Esta vez, además, contamos con un aliciente más para pegarnos a la pequeña pantalla y es Aitana, ya que la joven artista acaba de fichar como coach del talent show junto a David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra.

Y es que si algo nos gusta de este formato musical televisivo más allá de lo que es el concurso en sí es que en cada uno de los programas podemos encontrar inspiración para vestirnos en un contexto festivo gracias sobre todo a las apariciones de su presentadora. Con la ayuda de su estilista, Inma Fernández, sabe muy bien cómo explotar este estilo nocturno a base de piezas potentes que jueguen a ser al mismo tiempo cañeras y elegantes como por ejemplo la que acaba de lucir en las imágenes promocionales del concurso.

El último de sus looks es un acierto seguro en este sentido ya que el protagonista no es otro que un sencillo vestido negro que de clásico no tiene absolutamente nada. Está confeccionado en neopreno, es de manga larga, tiene hombreras bien marcadas, queda perfectamente ajustado, se cierra con cremallera en la parte trasera y cuenta con una serie de franjas horizontales a base de tul tanto en la zona del pecho como en la cintura y los brazos con las que dejar estas partes del cuerpo sutilmente a la vista.

Detrás de este diseño que merece un hueco en nuestro armario como pieza recurrente ya sea para la época navideña, para acudir a un evento nocturno o simplemente para salir a cenar, está la firma española Maria Kalkoff. Este sello confecciona en Ibiza cada una de las prendas de sus colecciones, las cuales vende en su tienda online para todo el mundo. Este vestido en concreto está disponible en tres tallas –una de ellas ya se ha agotado– y tiene un precio de 150 euros.

Nada mejor para completar este estilismo de Eva González que unas botas altas tipo mosqueteras también en color negro y unos pendientes brillantes de formas geométricas como únicos accesorios a la vista tras su melena suelta peinada cargada de volumen con raya a un lado.