La 'influencer' descubre el vestido perfecto para recordar por siempre la tarde-noche más especial del verano.

Cecilia Franco

Todo vestido tiene algo que lo hace especial. Estos diseños se convierten en grandes protagonistas de los eventos más relevantes, pero también de los pequeños instantes que se convierten en recuerdos mágicos. Pequeños instantes de esos que trae el verano y que convierten una puesta de sol o una cena en familia en el brillo que desborda el vestido de María Fernández-Rubíes.

Toda puesta de sol necesita de una serie de requisitos a tener en cuenta para que sea algo inolvidable. Por un lado, hay que tener en cuenta la ubicación, tener fichada la 'golden hour' y, por último, y por ello no menos importante, encontrar un look con el que posar en la postal de la tarde-noche de verano que no olvidarás jamás.

El verano está repleto de estos instantes mágicos. De hecho, cada verano es recordado por esos atardeceres junto al mar que tanta paz nos transmiten. Sin embargo, seleccionar el look adecuado para esa sesión de fotos tarde-noche es importante para, así, poder seguir coleccionando instantes horas más tarde en una cena familiar. ¿Tienes algún 'planazo' similar estas vacaciones? ¡Pues lo tenemos muy claro!

Este verano aunque podemos decir que está siendo protagonizado por los vestidos playeros, concretamente, los diseños 'fihsnet' que arrasan entre las 'influencers', es cierto que para los inolvidables atardeceres y las eternas cenas marítimas necesitaremos diseños realmente deslumbrantes. Algo así como los que nos propone María Fernández-Rubíes desde sus vacaciones en Tarifa.

Vestidos playeros para llevar con bikinis y bañadores Ver 9 fotos

La 'influencer' que se ha unido a todas las tendencias del verano, sin excepción, y nos ha convencido con la tendencia crochet en los bikinis, aprovecha para estrenar en sus vacaciones un vestido de verano que es un sueño deslumbrante.

-Este es el bañador máxima tendencia y aún está disponible en Oysho.

-El truco de María Fernández-Rubíes para llevar con 'estilazo' el vestido más cómodo de Mango.

El diseño en cuestión es de Nícoli (59,90 €). Este vestido largo, de tirantes, estampado multicolor y detalles en dorado se convertirá en el vestido ideal para una noche de verano. Un diseño que, por sus colores, corte fluído y detalles deslumbrantes, ha conquistado a las expertas. De hecho, es un diseño que, tal y como esperábamos, ha agotado existencias. Pero que nos sirve como fuente de inspiración a la hora de encontrar el diseño que marcará el verano. Te proponemos diferentes ideas playeras que te encantarán para estrenar sobre el bikini o para cualquier plan inolvidable.