Sentirás amor a primera vista con el vestido de invitada de María García de Jaime

Si tienes un evento a la vista, este vestido puntillista te salvará la vida esta temporada.

Cecilia Franco

Hay vestidos que son especiales. Por mucho que tratemos de buscar diseños sofisticados sin descanso, en ocasiones esta tarea no es sencilla. Y es que encontrar un diseño especial debe ser un 'flechazo', no debe ser buscado o forzado. Y eso es, precisamente, lo que hemos sentido con el diseño que nos descubre en su último post María García de Jaime.

Las redes sociales se han convertido en nuestro punto de referencia a la hora de encontrar novedades en nuestras tiendas 'low cost', así como marcas que logran superar todas nuestras expectativas con sus prendas de nueva colección.

Sin embargo, si algo hemos aprendido en redes es que encontrar el vestido perfecto y especial tiene que ver con las casualidades. Sí, creemos en las casualidades y estamos convencidas que este vestido lo hemos fichado en el momento más adecuado. Ahora en la temporada BBC, no solo nos ha descubierto el vestido más sofisticado y nos ha inspirado con su estilo y originalidad, sino que ahora consigue sorprendernos con un diseño multicolor con el que caerás rendida.

Cuando pensábamos que ya no podía sorprender más, vuelve la 'influencer' a dejarnos sin palabras. Puede que este diseño te suene de algo. Y es que, efectivamente, este vestido pertenece a la firma de su amiga María Pombo, Name the Brand. Un diseño que, por supuesto, ya hemos visto lucir a María Pombo y que ahora, sí o sí, estarás deseando estrenar por todo lo alto.

¿Tienes una boda de mañana, un bautizo, una comunión, un evento tipo cóctel y es un día que refresca? Entonces necesitas colarte en la firma Name the Brand (129,95 €) y hacerte con este vestido. Su tejido fluido, su corte con el detalle de los volantes y su estampado puntillista multicolor te encantará porque lucirás cómoda y, además, porque te favorecerá muchísimo gracias a la cantidad de colores que alberga.

Este diseño es un auténtico tesoro y se convertirá en uno de los vestidos más buscados del momento. Así que, ¿a qué esperas para resolver el tema del vestido y hacerte con el diseño 'influencer' que acapara la red? No te compliques más y descubre los diseños con los que triunfarás.