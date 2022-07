El vestido de Eva González que puedes alquilar para tu próximo evento

Los lookazos de la presentadora en La voz kids han vuelto y los dos últimos nos han enamorado por completo.

Julia García

Este fin de semana los fieles (millones de espectadores) seguidores de La Voz no han querido saber nada de festivales u otros planes nocturnos veraniegos fuera de casa porque se han emitido las semifinales del talent show versión Kids en dos galas consecutivas. Esto, para quienes siempre encontramos inspiración en el armario de Eva González, es un motivo de disfrute, y más teniendo en cuenta los dos looks que nos ha regalado en 24 horas. Sobre todo, el vestido blanco de aire flamenco que puedes llevar exactamente igual en su próximo evento… que no sea una boda, porque es blanco (roto, en este caso).

Fue en el primero de los dos programas de semifinales cuando la presentadora sevillana nos conquistó con un diseño mini asimétrico tipo blazer —sus mangas abotonadas en los puños, los hombros marcados y las solapas así lo evidencian—. La diferencia que hace especial a este diseño de la firma Alexis es el original cinturón con flecos al estilo mantón del traje de flamenca, el detalle folclórico de la cultura de su tierra que casi nunca falta en los vestidos que elige Eva González.

Los flecos forman parte de un cinturón boho de macramé que no puede ser más especial y original sobre un vestido blazer minimalista como el que ha lucido Eva González junto a unas sandalias de tacón metalizadas de Stuart Weitzman.

Lo curioso de la pieza, que tienen un valor estimado de 960 euros, es que puede ser tuya (por unas horas) sin necesidad de invertir tanto dinero. Eso es posible gracias a que puedes encontrarlo de alquiler en Borow, tanto en su tienda madrileña como en su e-shop.

Del blanco al rojo

Para la gala del sábado, Eva González apostó, de la mano de su estilista, Inma Fernández, por un look más sobrio pero por un color más llamativo al mismo tiempo: el rojo. En concreto, la presentadora ha lucido un diseño midi ceñido, con cuello redondo y manga larga de Elisabetta Franchi del que destacan sus líneas depuradas.

Es uno de esos vestidos para no fallar, conservador pero garantía de éxito en cualquier circunstancia, sobre todo en clave working. Junto a un par de sandalias —las de Eva González son de tiras cruzadas— o zapatos de tacón y un bolso que se lleve el protagonismo del outfit tienes formal al que no se le puede poner un solo pero, como casi todos los que llevan el sello de la andaluza.