El vestido 'animal print' de María Pombo que sacará tu lado salvaje

Únete a la tendencia del estampado cebra en la versión más colorida y combina con toda tu colección de botas.

Cecilia Franco

Era cuestión de tiempo. Pero los estampados han llegado este otoño de una forma mucho más original, atrevida y cañera. Y es que podemos decir que los estampados 'animal print' vuelven a nuestro fondo de armario, ¿o nunca se fueron? Lo que está claro es que su evolución está dando paso y así nos lo ha hecho saber la última propuesta de María Pombo.

Todo han sido avisos hasta que ha ido poco a poco llegando la confirmación de la mano de expertas. El estampado 'animal print' tuvo su renacer el pasado verano, concretamente, lo hizo con el estampado cebra y se convirtió en la propuesta más atrevida que vimos entre las 'influencers'. Sus combinaciones nos ayudaron a entender su fuerza y a darnos una cantidad de posibilidades para crear looks diferentes y muy salvajes.

Ya todas sabemos que las tendencias van cambiando y que la moda avanza. Cada nueva temporada nos vemos sorprendidas por novedades que han evolucionado. Hasta el estampado cebra tiene sus cambios, aunque no lo creas, y así lo ha confirmado María Pombo.

La 'influencer' que se ha convertido en auténtica fan de los conjuntos, ahora se anima con el vestido más salvaje de la temporada. Un diseño que revela la evolución del 'animal print' y con el que desearás combinar las botas protagonistas del otoño.

El vestido en cuestión pertenece a Springfield, concretamente, está disponible en la sección High Spirits (ahora 49,99 €). Un diseño cebra, de corte mini, cuello perkins, manga larga acampanada, en la versión color, que te animará a llevar este estampado más otoñal. ¿Te atreves a sacar tu lado más salvaje? Combina este vestido con unas botas altas, tal y como ha hecho María Pombo, y déjate sorprender por el jacquard 'animal'.

¿Lo mejor de todo? Es que además de ser 'lo más', este vestido está rebajado en estos momentos. ¿Se puede pedir más? Este otoño tu fondo de armario debe incluir además de prendas básicas para crear looks monocolor, prendas con estampados completamente opuestos que cambiarán por completo el rumbo de tus looks básicos y aportarán el toque 'it girl' que buscas. ¡Larga vida al 'animal print'!