Verónica Díaz de JustCoco ha encontrado el pantalón de Parfois más fresquito del verano

Atrévete con el pantalón fluido de Parfois que combinará con todo tu armario de verano y conquistará todos tus sentidos.

Cecilia Franco

Tratamos de buscar prendas originales y rompedoras. Cuando está en nuestras manos dar una vuelta de tuerca a nuestro armario, la originalidad está entre todos esos nuevos propósitos. Sobre todo, cuando hablamos del armario de verano y de pantalones tan fresquitos y originales como el que nos descubre Verónica Díaz de JustCoco.

La temporada estival ha aportado a nuestro armario un carácter mucho más atrevido. A través de diferentes cortes y una amplia gama de colores, hemos encontrado prendas que han cambiado la idea previa. Desde el momento que se colaron los diseños retro en nuestra vida, tuvimos claro que no habría vuelta atrás. Nuestras tiendas 'low cost' comenzaron a atreverse con cientos de colores, estampados y cortes, hasta llegar a convencernos con esta tendencia.

Los pantalones de colores han acaparado todo el protagonismo, dejando a los diseños lisos en un segundo plano. Los jeans incorporan flores estampados o detalles y los pantalones de punto incluyen unos detalles especiales en cortes rompedores que son completamente irresistibles. Ahora bien, aunque suele ser una temporada marcada por las flores, es cierto que este verano todo ha cambiado un poco. Los estampados geométricos han ganado terreno en nuestro armario y se han convertido en uno de los estampados más combinados del momento.

No hay más que observar a nuestras expertas en moda o, lo que es lo mismo, uno de los últimos looks de JustCoco. La 'influencer' sabe muy bien que la temporada de verano es para estrenar vestidos y coleccionar momentos, pero también para atreverse con colecciones repletas de color y estampados tendencia que no pueden escaparse.

Ella que hace unos días nos revelaba el truco para lucir básicos con detalles especiales, nos descubre el pantalón estampado de moda. Con él, no solo nos atreveremos con el estampado máxima tendencia, sino que descubriremos un nuevo mundo en las aberturas.

¿Buscas un pantalón fresquito? Combate la próxima ola de calor con el pantalón de Parfois que nos descubre JustCoco. Un diseño de figuras geométricas ideal para combinar con tops básicos. Y es que este diseño no necesita de más protagonismos, con este pantalón no necesitaremos más.

¿Por qué nos ha gustado tanto? Además de por su tejido fresquito de algodón y el estampado, nos ha encantado por sus maxi aberturas en los laterales, lo que ayudará a lucir un pantalón fluido y cómodo.

Apuesta por los estampados en diseños fluidos con grandes aberturas y sorprende con los looks más originales y desenfadados del verano.