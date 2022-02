La actriz nos ha proporcionado uno de nuestros looks 'casual' favoritos para el entretiempo.

Clara Hernández

Paula Echevarría sigue proporcionándonos fórmulas infalibles para brillar en el entretiempo o en un invierno que está siendo más cálido de lo habitual. Si hace unos días nos hacía desear un traje a todo color con todas nuestras fuerzas o nos ayudaba a perder el miedo a lucir un 'total look' militar -con pantalones cargo, por supuesto-, ahora nos ha mostrado cómo lucir un chaleco acolchado, tipo plumas, obteniendo un look 'casual' sencillo y perfecto también para la primavera. Pero de lo que te queremos hablar, en primer lugar, es de los vaqueros con los que la actriz ha completado su look y que brillan como la próxima tendencia estrella de todas las amantes del universo 'denim'.

Se trata de unos jeans 'cigarette', unos pantalones que tienen una forma similar (pero no igual) a la de los 'mom fit', de tipo clásica. Y son tan cómodos, gracias a su pierna recta, que si te los pones corres el riesgo de no querer quitártelos ya nunca y que terminen como tu uniforme de todos los días.

Además de rectos, son de tiro alto y de silueta lineal desde las caderas a los tobillos, lo que hace piernas infinitas. Además, combinan genial tanto con zapatillas (como los lleva Paula Echevarría, que luce unas deportivas blancas con el logo en color, de Adidas, que nos hacen pensar en el buen tiempo) como con zapatos de tacón si queremos elevar el look.

El modelo que lleva la actriz es de la marca americana Guess y su nombre completo es '80's Straight'. Actualmente tienen un precio de 99 euros.

Pero hay más, porque seguro que no te ha pasado inadvertido el chaleco de tipo plumífero, acolchado, perfecto para lucir también en los próximos meses. La clave, aquí, para no caer en una fórmula invernal es optar por chalecos cortos, que no caigan más allá de la cintura, y utilizar, además, uno de los colores que conquistarán la moda de los próximos meses: el 'kelly green', ese verde frondoso, intenso y vegetal que está presente en la bandera de Irlanda y en su trébol más famoso (de hecho, es de este país de dónde viene su nombre) y que, además, sabe a primavera.

Es Stradivarius quien firma esta prenda y donde se ha agotado rápidamente. Sin embargo, también hay buenas noticias: la misma firma tiene otras versiones similares y 'cropped' en colores lima, negro, vanilla y marrón, y otras marcas como Zara también ofrecen modelos similares en 'kelly green'.

¿Cómo combinarlo? Paula Echevarría ha elegido la prenda básica que nunca nos cansamos de ver, año tras año: la camiseta con rayas marineras que, en este caso, ella lleva blanca con rayas verdes (también de Stradivarius, donde ya se ha agotado alguna talla y tiene un precio de 17,99 euros).

El broche final de Paula es un minibolso con bandolera de cadena de Gucci acolchado en el mismo verde del chaleco que eleva el look y aporta un toque chic y exclusivo. Se trata del modelo GG Marmont mini, que aunque ya no está disponible en verde, sí se puede encontrar todavía en color marrón por un precio de 930 euros.

¿Cuál de todas las prendas es tu favorita?

Mira también otros vaqueros que van a 'florecer' esta primavera: