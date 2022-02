Utiliza la tecnología a tu favor y evita las devoluciones durante esta temporada

Woman.es

La nueva normalidad ha trasladado a los consumidores a canales digitales de compra, ya sea para adquirir tecnología, perecederos e incluso ropa y calzado. En ese sentido, cuando se trata de comprar ropa y calzado, uno de los retos más frecuentes para los usuarios, es acertar con la talla. Frecuentemente el comprador digital no conoce su talla exacta y no cuenta con una cinta métrica, lo cual dificulta o posterga la compra. Por otra parte, el no acertar con la talla la ropa o los zapatos que fueron comprados en un portal, genera un alto porcentaje de devoluciones para los retailers digitales, algo que tiene un coste muy elevado.

Bajo esa perspectiva, llega Usizy, la compañía global capaz de recomendar tallas online, con el objetivo de solucionar los retos más importantes para la adquisición de ropa y calzado, logrando mejorar las ventas online de más de 3000 marcas con las que trabaja la compañía. Desde 2020 a la fecha, las tiendas en línea más visitadas de ropa y calzado están inmersas en la transición hacia las compras digitales, donde los consumidores han cambiado el probador físico de la tienda departamental, por el mejor proveedor de consejería digital, es decir, una guía para tomar la mejor decisión de compra y dar con la talla.

En medio de este cambio digital masivo y acelerado aún más por la nueva normalidad, los retailers de moda, ropa deportiva y calzado, no pueden permitirse perder clientes, amortizar devoluciones masivas o no dar con la talla de su mercado meta, provocado por una mala experiencia de talla. Bajo este panorama, el factor tiempo, el costo y la experiencia del usuario son clave para lograr una venta exitosa, una posible recompra y una recomendación orgánica.

Size Adviser de Usizy recomienda la talla exacta al hacerles algunas preguntas simples a los usuarios para lograr dar con la talla exacta: edad, peso, altura, preferencia de "fit" y forma corporal. “En 2016, Usizy nació con el objetivo de transformar la industria de la ropa y el calzado resolviendo uno de sus mayores problemas: la talla (y todos sus costes asociados). Nos dimos cuenta de que una tecnología avanzada de recomendación de talla, basada en aprendizaje automático y algoritmos isomórficos, y una experiencia de compra en línea simplificada permitirían ganancias comerciales descomunales en conversión a negocio, reduciendo casi en un 31% las devoluciones y los costes asociados”, dijo Iñaki García, CEO y cofundador de Usizy. Basado en miles de perfiles de usuarios similares, las recomendaciones de Size Adviser brindan a los usuarios la confianza necesaria para comprar:

- El comercio electrónico que trabaja con Usizy actualmente ve un aumento en la conversión global de un 25% como mínimo.

- Size Adviser consigue un aumento de conversión de un 317% frente a una guía de tallas.

- Usizy ha demostrado reducir un 29% de media las devoluciones por error de talla en más de 3000 marcas de ropa y calzado.

- Reduce el tiempo del comprador digital en un 20%.

- Aumenta la fidelización (compras repetidas) en un 10%.

- Incrementa la cantidad de productos en la cesta de compra hasta en un 20%.