El truco que usan las estilistas para ajustar un vestido cuando les queda grande y flojo

Flipamos con el tip de Erea Louro. Solo necesitas una pulsera y una goma de pelo para darle una segunda vida a ese vestido que tanto te gusta.

A.M

¿Qué hacer cuando te encanta tu vestido pero te queda grande y flojo? Hay ocasiones en las que no basta con añadir un cinturón porque el vestido no luce bien. Y admitámoslo no todas somos unas expertas con la máquina de coser, así que arreglarlo nosotras no es una opción. Pero eso sí, dejarlo abandonado en nuestro armario no es una idea factible.

Seguramente somos muchas las que en más de una ocasión nos hemos identificado con esta situación. Y es que por algún motivo cuando un vestido nos gusta mucho y le guardamos cariño no hay forma de que nos olvidemos de él. Y si hay alguien que nos entiende esa es Erea Louro. La estilista que podríamos llamarla la diosa de los fashion tips, nos ha regalado un truco para solucionar nuestro inconveniente y como era de esperar es todo un éxito en Instagram.

Si eres una de las 147 mil seguidoras de su cuenta, ya sabrás que Erea más que una 'influencer' es una estilista que nos hace la vida más fácil con sus #fashiontips, unos vídeos cortos con los que nos explica, por ejemplo, cómo hacer bien el nudo de la bufanda para que te quede como a una experta o la técnica para atarte las alpargatas y que el lazo no se caiga al andar. Gestos sencillos y útiles que ya hemos empezado a poner en práctica en nuestro día a día y, de verdad, funcionan.

Por eso creemos que su último truco para arreglar ese vestido que tanto te gusta, pero que por el motivo que sea te queda grande y flojo, es un tip elemental que puede llegar a solucionarte la vida.

Lo primero que debes hacer es conseguir una pulsera redonda y que sea sea rígida. Colócala en dónde quieras ceñir el vestido. Luego lo levantas y lo sujetas con una goma de pelo, así se quedara quita y no se moverá. Luego estira bien tu vestido y verás que queda con una forma original más corta y ceñida. Sabemos que puede resultar un poco engorroso entender el método, pero cómo verás en su publicación es mucho más fácil de hacerlo que explicarlo.

Y hablando de tips, la estilista nos ha regalado otro truco más que nos ha parecido una idea genial. ¿Cómo poner un fular para que parezca una chaqueta? Nunca sabes cuando tu fular podrá salvarte de pasar frío, por eso este tip de Erea nos ha parecido muy útil. Solo debes de colocar el fular en tus hombros, totalmente estirado. Luego haz pequeños nudos que unan las esquinas y verás que queda una suerte de mangas. Y listo ya tienes una chaqueta.