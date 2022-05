El traje del verano tiene que ser como el de Selena Gomez

Los dos piezas siempre son una buena idea y la artista ha dado con la mejor combinación para los meses de más calor.

Julia García

El próximo 28 de junio llega la segunda temporada de Only Murders in the Building. Esta divertida serie sobre misterios y crímenes que fue una de las revelaciones del pasado año regresa con nuevos capítulos a Disney+ tras ser estrenados estos en la plataforma Hulu, lo que significa que habrá nueva oportunidad de ver a Selena Gomez en la pequeña pantalla.

Es por esto que la artista, junto a sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short –en esta nueva entrega se incorpora además Cara Delevingne como uno de los personajes de la trama–, ha acudido al evento organizado en Nueva York por la compañía del ratón Mickey para dar a conocer sus novedades con respecto al cine y la televisión para lo que queda de 2022.

Está claro que una ocasión así requería de un look acorde, uno que fuera sobrio aunque no excesivamente formal, y la cantante y actriz ha dado en el clavo con su elección.

Selena Gomez ha optado para su paso por el photocall por el que podríamos bautizar ya como traje del verano. Y es que ahora que las altas temperaturas empiezan a causar estragos optar por los modelos clásicos de blazer y pantalón largo empieza a ser desaconsejado salvo que sean diseños de tejidos frescos y fórmulas más relajadas como las que incorporan bermudas, por lo que toca buscar nuevas combinaciones. La de la intérprete es una de las más interesantes por estos tres motivos:

1. El binomio chaqueta+falda: ya se sabe lo mucho que nos gustan los conjuntos de shorts y top en plena temporada estival y este no es más que una continuación algo más seria de esa mezcla que tanto juego da en nuestro armario. Su dúo de minifalda y chaqueta corta es perfecto para esta época del año, ya sea para acudir a un evento de día o simplemente para una jornada de oficina. Funciona sin discusión.

2. El color: su tono pastel resulta irresistible cuando llega el calor y es realmente favorecedor. Además, gracias a él se consigue darle un aire mucho más actual y juvenil a un traje de estilo vintage que se asocia a looks mucho más maduros cuando se presenta en tweed negro, por ejemplo.

3. La combinación: aunque el color melocotón es el principal causante de que no pensemos en este dúo como algo aburrido, hace mucho la manera en la que Selena Gomez ha decidido lucirlo. Empezando por el peinado, un recogido alto con el que su recién estrenado corte de pelo ha pasado inadvertido, y terminando por los zapatos de tacón blanco que ha llevado como calzado.