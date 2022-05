Los trajes estilo 'Clueless' que son tendencia y que te servirán para tu próximo evento

Minifalda y chaqueta de traje a juego, así es la nueva tendencia que recuperamos de los años 90 y que vas a querer llevar a todas partes.

Tamara Conde

Para una jornada de oficina, un evento inesperado o un día en el que quieras salir de tu zona de confort, los conjuntos de falda y chaqueta son la opción perfecta. Probablemente se te haya venido a la cabeza una imagen, y sí, es lo que estás pensando.

Esta novedosa tendencia no es tan nueva como parece, sino que la recuperamos de los años 90. Y concretamente de la película 'Fuera de Onda' (en inglés 'Clueless'), dónde las adolescentes protagonistas lucían sus mejores looks, y entre ellos, los trajes de chaqueta y falda a juego, con estampado de cuadros.

Casi tres décadas después de que esta película se estrenará, seguimos teniéndola presente a través de sus estilismos que han acompañado a diferentes generaciones. Los looks de Cher y compañía siguen sirviendo de gran inspiración para las marcas más prestigiosas del mundo de la moda y también está muy presente en el 'street style'.

El clásico traje de tartán de la protagonista ha evolucionado a una tendencia que ahora podemos ver en todos lados. Siguiendo la misma fórmula, pero ya no solo de estampados de cuadros, sino de colores básicos, llamativos o diferentes tejidos, estos conjuntos se han reinventado y ahora podemos encontrarlos de todas las formas y estilos ofreciendo versatilidad y aportando mucha mucha clase.

5 trajes estilo 'Clueless' para lucir en tu próximo evento Ver 5 fotos

- 5 formas de llevar el traje de chaqueta de colores esta primavera y que sea un triunfo total

- De Victoria Federica a María Pombo: estos son los looks de invitada más inspiradores del fin de semana

Hasta nuestras 'celebrities' favoritas, como Olivia Palermo, han sido 'víctimas' de esta tendencia. Y no es para menos, pues con este dos piezas, añadiéndole una camiseta básica blanca o con la chaqueta abotonada, consigues un look perfecto para múltiples ocasiones y para las que no tendrás que pasar por un quebradero de cabeza.

Como cada año, son muchas las tendencias que invaden las pasarelas y las pantallas de nuestros móviles, a través de las 'influencers', pero si algo está claro es que está es una de las más exitosas. Probablemente sea gracias a su versatilidad y comodidad con la que podrás aprovechar un mismo conjunto de maneras completamente distintas.

Se trata de completarlo y combinarlo de la manera más adecuada, teniendo en cuenta el calzado, que pueden ser desde unas botas altas hasta unas sandalias de tacón, y los accesorios. La joyería, el bolso, hasta el maquillaje y peinado, cada detalle cuenta y será lo que marque la diferencia a la hora de elegirlo para una ocasión u otra.