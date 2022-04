¿Aún sin traje blanco? Vicky Martín Berrocal ha terminado de convencernos

La diseñadora ha confirmado lo que ya sabíamos: necesitamos un dos piezas en nuestro armario esta primavera.

Julia García

Hay tendencias que aparecen de manera sutil casi sin que nos demos cuenta hasta que ya están entre nosotras. Otras en cambio llegan como un huracán y de la noche a la mañana ya están por todas partes. Así es como ha venido arrasando el traje blanco. Y no es que precisamente sea una novedad en el mundo de la moda, pero sí que ha sido ahora cuando mujeres de estilos muy diferentes se han puesto de acuerdo en hacer de los dos piezas en este impoluto tono el mejor de sus escaparates.

Lo hemos visto en bodas, donde ha pasado a ser un habitual de las novias en ceremonias civiles que pasan de los clásicos vestidos, pero, sobre todo, lo hemos visto lucir de múltiples formas en otros contextos muy diferentes. ¡Cómo olvidar el ya icónico traje que la ahora reina Letizia escogió el día del anuncio de su compromiso con el entonces príncipe Felipe!

Solo en las últimas semanas hemos visto a Meghan Markle con uno firmado por Valentino que conquistó a todo el mundo tras su aparición en La Haya, a Katie Holmes en un acto en Nueva York, a Paula Echevarría en un programa de televisión a Victoria Beckham el día de su cumpleaños durante la celebración con su familia. Pero es que ahora ha sido Vicky Martín Berrocal quien se ha rendido ante los encantos de esta impecable apuesta.

La diseñadora ha corroborado todas esas señales que nos estaban llegando desde puntos tan diversos: nuestro armario necesita un traje blanco esta primavera.

El suyo es, como no, de su marca Victoria. Es un conjunto de pantalón de talle alto tipo palazzo y una blazer corta que termina a la altura de la cintura y que ya habíamos visto a lucir a la propia Vicky Martín Berrocal y a Tamara Falcó en su versión en negro y que nada tiene que ver con el de intenso fucsia que lució recientemente en un evento publicitario. Lo ha combinado con un top a juego dejando así como resultado un look impecable ideal para la temporada de bautizos y comuniones en la que estamos inmersas o simplemente para ir a la oficina o, por qué no, disfrutar de una noche de ocio. Funcionará siempre.