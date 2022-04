No olvides incluir en tu maleta estas prendas vaqueras para crear 'total looks' o combinar con cientos de ideas. ¡Eterno 'denim'!

Cecilia Franco

Seguro que has oído hablar en más de una ocasión de las prendas atemporales. Esas que se adaptan a cualquier estación del año por su neutralidad y que acompañan a todas las versiones de nuestro armario. Prendas que se fusionan con las tendencias y que resurgen sin importar las novedades que aparezcan en nuestras tiendas 'low cost'. Es decir, todas aquellas propuestas que podemos encontrar en el mundo 'denim' y que María Pombo reúne en un 'total look' excepcional.

Las prendas vaqueras son todo un fondo de armario. Más allá de que vuelvan las faldas midi vaqueras o que los pantalones pasen del corte pitillo a los campana, este tejido lleva acompañando a generaciones completas. El tejido vaquero está siempre en nuestro armario y aunque evoluciona con las tendencias, hay clásicos que siempre vuelven en la época primaveral.

Pero aunque el 'denim' nos acompañe permanentemente, en primavera este tejido cobra aún más fuerza. La frescura de su tono azul se cuela de lleno y protagoniza 'total looks' como el que nos propone María Pombo en su último post.

"Pacientemente esperando a que salga el sol". La 'influencer' que está convencida que esta primavera optaremos por las prendas de crochet y por la comodidad absoluta, también está muy segura que los 'total looks denim' atraerán al buen tiempo y volverán a darnos muchas alegrías.

La selección 'denim' que necesita tu armario esta primavera

De hecho, es que si estás preparando tu maleta para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, no puedes olvidar incluir tus prendas 'denim' para recrear este look tan primaveral. Tan solo necesitas unos jeans rectos, pero puedes elegir el corte que más te guste o que más favorezca a tu figura, y combinar con una camisa o chaqueta vaquera en un tono lo más similar posible al del pantalón.

Con ambas prendas puedes crear el 'total look' e incluir un top básico, como ha hecho María. Pero también te dará la posibilidad de crear cientos de combinaciones con ambas prendas por separado. De esta forma, no llevarás la maleta repleta de propuestas innecesarias y exprimirás al máximo las cientos de combinaciones que podrás crear con estas prendas 'denim'. Esta es la selección vaquera que no puede faltar en tu maleta de primavera. ¡Let's go!