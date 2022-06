El 'total denim' de Amelia Bono que desearás recrear con este chaleco de Mango

¿Concierto? ¿Festival? Con este 'total denim' acertarás de lleno y te sentirás cómoda y estilosa.

La sección de prendas denim se ha convertido en nuestra principal obsesión. Desde que arrancó la temporada, no podemos dejar de pensar en la cantidad de combinaciones que podemos hacer con estos diseños. Y es que aunque es algo que ya teníamos previstos, lo cierto es que Amelia Bono ha conseguido sorprendernos con este 'total look denim' que estarás deseando recrear.

A estas alturas sabíamos que en algún momento esto iba a pasar. Pero lo cierto es que las buenas temperaturas han motivado a que la cantidad de planes aumenten y a que, por supuesto, nuestras ganas por estrenar prendas de nueva colección sea mucho más notable. ¿Entre todos esos planes? Queremos hacer especial hincapié en la cantidad de festivales y conciertos que están por venir, así como los que ya han disfrutado nuestras celebrities favoritas.

Amelia Bono no se pierde ni un plan, pero más allá de esto es que parece que para cada uno de esos planes tiene ya el look pensado. De hecho, es que esa es la clave de su éxito. Además de encontrar los diseños que mejor sientan y dar con las propuestas más deseadas del gigante 'low cost', tiene muy claro que no todas las propuestas son adecuadas para un determinado momento u otro.

Y es que si para una cena con amigos o un evento la mejor opción es un vestido lencero, para disfrutar del concierto de tu vida con tu grupo de amigas necesitarás un 'total denim'. Pero no uno cualquiera, sino que vas a incorporar un chaleco a juego a tu look de jeans.

Ya sabíamos que la temporada iba a traer especial protagonismo a los chalecos en todas sus versiones y colores. Y aunque ya nos lo había adelantado la 'influencer', ha querido recalcar que un look primaveral para ir a un concierto debe incluir un chaleco vaquero. Un diseño que ha combinado con un vaquero en el mismo tono azul y una camiseta básica blanca que ayuda a dar mayor protagonismo al denim.

No se conoce la firma del chaleco en cuestión, pero en tiendas como Mango hemos encontrado un diseño similar perfecto para combinar con tu colección de jeans. ¡Arrasa en tu próximo concierto con un 'total denim' cañero!