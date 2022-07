Hazte con el top de moda y combina con los pantalones más coloridos y alegres de la temporada.

Cecilia Franco

Cuando Instagram suena, prenda viral lleva. Nuestras expertas en moda saben muy bien detectar ciertas tendencias, se atreven con ellas y hasta, en ocasiones, coinciden con algún que otro diseño en concreto. Pero cuando coinciden en una propuesta, que podría considerarse de fondo de armario, solo significa una cosa: ¡alerta!

Las redes sociales son una completa fuente de inspiración. A través de redes como Instagram podemos dar con ese diseño de invitada que tanto buscábamos, encontrar una idea maravillosa para combinar o, simplemente, descubrir la prenda estrella de la temporada que toda experta en moda debe tener y, además, saber dónde poder conseguirla. Pero lo que también está claro es que las redes no dejan de provocarnos necesidades y descubrirnos diseños que, por mucho que lo intentemos, desearemos incorporar y combinar en nuestro día a día.

Diseños en los que coinciden las expertas en moda y en los que encontramos todo lo que una prenda de temporada puede pedir. De hecho, es algo muy común y ya, por el simple hecho de ser un 'must', no podemos mirar hacia otro lado con este top alerta tendencia.

Y sí, porque no han coincidido dos 'influencers', sino al menos tres. Una coincidencia que nos facilita mucho la tarea y que, por supuesto, tiene todo un significado.

Esta prenda tuvo su estreno por parte de María Pombo. De hecho, es que es un diseño de su propia firma, lo ha sabido combinar a la perfección con un pantalón de punto a juego y ha vuelto a confirmar su pasión por los diseños de punto. En ese mismo post, coincidió con que también Alejandra Navarro lució el mismo top y combinó con un pantalón de rayas multicolor. Días más tarde, una de las amigas de María Pombo, María García de Jaime, se animaba con este mismo top, pero combinado con un atrevido pantalón estampado retro.

La prenda en cuestión pertenece a la firma Name the Brand y nos fascina por su sencillez. Un top minimalista de punto en tono beige que destaca por su abertura frontal. De esta forma, no solo fichamos diseños en tendencia, sino que aprendemos a combinar de una forma excepcional. ¿Te atreves a combinar el top viral con un pantalón repleto de color?