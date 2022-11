Este es el top que desearás estrenar en tu próximo evento, Navidad o Nochevieja

Adelanta acontecimientos y no te quedes sin el top que resolverá todos tus looks de fiesta y podrás lucir esta Navidad o Nochevieja.

Cecilia Franco

Estar a la altura de cada evento es importante. Por eso nos gusta ser previsoras y adelantarnos siempre a cualquier fecha para dar con todas aquellas ideas que rondan nuestra mente y acertar con todas ellas. Muchas de nosotras no solo estamos pensando en looks para eventos, sino que ya andamos incluso pensando en looks de fiesta para Navidad. ¿Te parece pronto? Cuando fiches este top pensarás que no es pronto.

Es importante que un look de fiesta esté bien conformado. Y sabemos lo complicado que puede llegar a ser encontrar las prendas adecuadas. Pero no hay nada que nos facilite más la vida que todo aquello que vamos fichando en Instagram.

Nosotras vamos haciendo una 'wishlist' mental hasta que, de pronto, aparece la prenda festiva que nos puede resolver cualquier look y… rotundamente sí necesitamos que esa prenda esté más bien en nuestro armario y no en una 'wishlist'. Pues bien, ahora que se acerca la temporada de eventos y cada vez más la temporada navideña, nuestro radar está muy puesto en todas aquellas prendas que lograrán convertir un look en una opción más festiva.

Aunque 'influencers' como Rocío Osorno nos hayan descubierto vestidos deslumbrantes, lo cierto es que para todas aquellas que buscamos algo mucho más versátil, la propuesta que nos descubre Paula Ordovás es todo lo que necesitábamos. De hecho, es que si tus looks de fiesta y los vestidos de Nochevieja siempre se basan en una única prenda especial, debes estar muy atenta.

Porque ya sabemos que podemos lucir un básico traje negro y multiplicar su valor al incluir una prenda realmente deslumbrante. Definitivamente, el 'menos es más' y tan solo necesitaremos tener en nuestro armario este top para reconvertir cualquier look que se nos ponga por delante.

Vestidos para Nochevieja que puedes fichar desde ya Ver 10 fotos

-Laura Escanes emula a Cher con un mono brillante ideal para ir de fiesta.

-María Pombo y el deslumbrante top con el que arrasarás un sábado noche.

El top en cuestión pertenece a Brownie y es la prenda que convertirá en festiva tu propuesta inicial. Este top malla metálica de tirantes se podrá convertir en la prenda estrella de la Navidad y te demostrará que la clave del éxito está en las pequeñas cosas. ¿Estás 'ready'? Adelántate y no te quedes sin el top que transformará tus looks y aportará la chispa festiva que necesitarán tus outfits estas fiestas.