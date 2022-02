6 tendencias de joyería que no nos quitaremos en todo 2022

¿Eres de las que piensa que nunca se tienen suficientes joyas? Te presentamos las tendencias de joyería y bisutería más bonitas para 2022.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Ya sean pendientes, collares o anillos, las joyas dan el toque final a cualquier look y son capaces de atraer todas las miradas. Además, como ocurre con cualquier otro accesorio, están sujetos a las tendencias, que este año vienen llenas de color, originalidad y diversión, aunque sin dejar de ser totalmente elegantes. ¿Quieres saber cuáles serán las tendencias en joyería en 2022? Aquí te las presentamos todas.

Anillos XXL

Una de las mayores tendencias en joyería para 2022 son los llamados anillos atrevidos y nada discretos. ¿Y qué entendemos por anillos XXL? Pues piezas de gran tamaño y con un diseño nada discreto, que por fin sustituirán a los anillos fino y delicados que llevaban varios años reinando. Además, la tendencia es combinarlos, llevando varios en diferentes dedos de la misma mano, o incluso varios en un mismo dedo.

Mezclar joyas de plata y oro

Los días en los que mezclar joyas de oro y plata era algo absolutamente prohibido han quedado atrás. Y no sólo eso, en 2022, mezclar piezas doradas y plateadas en un mismo look es incluso una de las mayores tendencias y la verdad que no nos puede gustar más, ya que a partir de ahora por fin no tendremos que decidir y podremos llevar todas nuestras piezas favoritas a la vez.

Las perlas vuelven con fuerza

Cuando hablamos de perlas, seguramente la primera imagen que te venga a la cabeza sean los pendientes de perlas que recuerdas de tu abuela, pero desde finales del año pasado estas piezas han ido poco a poco volviendo a nuestra vida, aunque eso sí, totalmente renovadas. En concreto, las perlas naturales de agua dulce, las perlas barrocas asimétricas y las combinaciones con oro serán una de las mayores tendencias de joyería en 2022.

Vuelven las piedras preciosas

Durante mucho tiempo, las joyas con piedras preciosas habían desaparecido de la escena, pero en 2022, estas piezas vuelven para añadir un toque de glamour a nuestro look. Serán especialmente populares los anillos y pendientes con piedras de colores en azul claro, rosa o verde.

Tendencia 'candy'

Los collares y pulseras con abalorios de colores y colgantes divertidos son LA tendencia de joyería en la que todas caeremos a lo largo de 2022. El verano pasado, todo Instagram ya lucía llamativas piezas de joyería con abalorios de colores, chucherías y colgantes kitsch como 'smileys', corazoncitos u ositos de gominola, al estilo de los años 90 y 2000, y este año se repetirá aún con más fuerza.

Cadenas gruesas

No se trata de una tendencia nueva, pero las cadenas y pulseras de eslabones grandes en oro y plata seguirán estando totalmente de moda a lo largo de todo el año.