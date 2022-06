Taylor Swift sabe muy bien como actualizar un traje de raya diplomática

Dos piezas clásicas a las que la artista le ha dado un nuevo aire en su aparición en el Festival de cine de Tribeca.

Julia García

La raya diplomática se ha asociado durante años al armario masculino pero hace tiempo que las mujeres lo reivindicamos como parte también del nuestro. Es sobrio, es elegante y resulta indudablemente poderoso cuando se lleva puesto. Son por ello muchas las referencias que una encuentra entre celebrities si tira de hemeroteca y, sin embargo, no parece haber terminado de calar en la calle. Quizá sea por lo mucho que impone o la seriedad que parece aportar a quien lo lleva, y por eso hay quien se ha propuesto quitarle todas esas etiquetas de un plumazo.

Hablamos, en concreto, de Taylor Swift. La artista se maneja como pocas entre la sastrería –sin ir más lejos, en la presentación de su cortometraje All too well el pasado mes de noviembre así lo demostró con un dos piezas de terciopelo morado– y así ha vuelto a corroborarlo a su llegada al Festival de cine de Tribeca en las últimas horas.

La cantante y recién doctorada Honoris Causa en Bellas Artes elegía para su participación en uno de los actos organizados en el marco de este certamen neoyorkino dos prendas de la firma Max Mara que tenía como protagonista este print de fina raya clara sobre un fondo azul oscuro. Pero para que no tenga ninguna connotación negativa, se acerque a las tendencias actuales y, de paso, se adapte mejor a la época de calor en la que nos encontramos, la elección el traje no es nada tradicional sino que está formada por un pantalón de pinzas en formato palazzo y un chaleco a juego.

Como acompañantes, la artista ha optado por unos zapatos de Prada en color granate que, por su tacón alto y ancho y su parte delantera como si fuera un mocasín, ayudan a darle un aire completamente renovado a la raya diplomática.

Taylor Swift dice sufrir el "síndrome de la impostora"

La aparición de Taylor Swift en el Festival de cine de Tribeca viene motivada por el rodaje del corto al que nos hemos referido antes, All Too Well: The Short Film, cuyo reparto encabezan Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O'Brien (The Maze Runner). Junto al cineasta Mike Mills ha participado en un coloquio en el que ha confesado que sufrió el síndrome de la impostora mientras trabajaba como directora de este proyecto."Tenía en mi cabeza el síndrome del impostor diciéndome 'Tú no haces eso, hay personas que han estudiado para dirigir", contó Swift, justo antes de que su compañero en la charla respondiera diciendo que él no fue a clase tampoco. "Es fantástico saber eso. Me hace sentir mejor", contestó después la cantante.

A pesar de estas dudas que le surgieron durante su primera incursión en el mundo cinematográfico, habló la intérprete de temas como Love story o Shake it off, de las ganas que tiene de repetir experiencia, la siguiente vez de una película. "Sería fantástico escribir y dirigir un largometraje. No lo veo más grande en términos de tamaño. Me encantó hacer una película tan íntima con un equipo relativamente pequeño, solo un grupo realmente sólido de personas en las que confiaba", relató.