Todo lo que necesitan tus zapatos de brillantes es un traje como el de Tamara Falcó

La marquesa de Griñón ha llevado un conjunto de dos piezas para el lanzamiento de su colección junto a Pedro Del Hierro

Noelia Murillo

Parecía que no llegaría nunca, pero ya estamos prácticamente en el límite de dar por comenzada la temporada de Navidad, esa en la que no dejamos de buscar el estilismo ideal para lucir nuestras mejores galas en noches tan especiales o en comidas de trabajo y en la que contamos (o esperamos, más bien) con que el Black Friday ponga en oferta aquella prenda que tenemos en mente desde hace tanto tiempo. A la espera de que llegue el gran día, y contando con que buena parte de las marcas adelantan esta fecha, solo nos queda tomar nota de los 'tips' de las famosas para elevar sus looks en cualquier ocasión.

La última que lo ha hecho ha sido Tamara Falcó, en quien siempre tenemos el ojo puesto para trasladar sus tendencias a nuestro fondo de armario y que, esta vez, ha dado en el clavo con una combinación tan atrevida como sofisticada. Porque trajes hemos visto muchos, muchísimos, pero pocas veces hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera de lucirlos es con un detalle como el que ha elegido la marquesa de Griñón. Hablamos de los complementos y, en concreto, de los zapatos.

Tan sonriente como siempre, la también colaboradora de 'El Hormiguero' ha presentado la nueva colección de su firma TFP con Pedro Del Hierro vestida con un estupendo dos piezas ponible para cualquier ocasión, ya sea en una cena de gala o bien para ir al trabajo. Se trata de un diseño que pertenece a dicha colección cápsula, enfocada a la temporada de otoño/invierno 2022 y que está dividida en tres secciones: El Rincón, Salesas y Christmas. Con ellas, según ha trascendido, Tamara ha querido homenajear su infancia.

-Tamara Falcó revoluciona Instagram con estos zapatos planos de Zara

-El vestido floral de Tamara Falcó que alargará al máximo el buen tiempo

Además de que se trata de un conjunto que viste bien y te puede sacar de cualquier apuro, ahora tiene una oferta que te puede interesar mucho. Por un lado, el blazer, que es de corte recto y está confeccionado en paño mélange en color azul marino, está disponible en varias tallas (de la XS a la XL) y lo puedes conseguir por 149 euros, frente a los 249 euros de su precio original. Asimismo, el pantalón también es de corte recto, con cinturilla tipo 'jogger', un cinturón trenzado, bolsillos en la parte trasera y aperturas a ambos lados de las espinillas. Fabricado en el mismo tejido que la chaqueta, lo hay también en todas las tallas (de la 36 a la 44) y su precio es de 83 euros (el original era de 139 euros).

Por último, el detalle que comentábamos y que sin duda ha tornado este look en algo más informal, han sido los 'stilettos' en color plata y llenos de brillantes firmados por Steve Madden. Con un tacón de vértigo, de 9,5 centímetros, se trata del modelo Vala, concretamente, y sin duda rematan con mucho estilo esta propuesta sencilla y particular. ¿Quién se atreve a cambiar las lentejuelas de la Navidad por el 'brilli brilli' con un traje? Apostamos a que más de una ya está planeando hacerlo.