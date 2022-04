La colaboradora ha llevado una blusa de su colección cápsula para Pedro del Hierro

Noelia Murillo

Aunque no lo parezca, estamos en plena primavera y, como tal (adelantándonos un poco también al próximo verano), ya es tiempo de elegir colores más suaves para acompañar los escasos rayos de luz que nos está dejando el mes de abril. Tamara Falcó es muy consciente de que muchas ya estamos pensando en el verano y en las vacaciones y, por eso, ha optado por un estilismo que ya tenemos fichado.

Pronto comienza el tiempo de las bodas, bautizos y comuniones y, con el tiempo, nos vamos dando cuenta de que existe una infinidad de combinaciones elegantes y sencillas, más allá de los habituales vestidos, para sorprender a los invitados del evento. Por ello es cada vez más habitual que nos decidamos por un traje de pantalón y chaqueta, que nos puede además, salvar de los cambios bruscos de temperatura en el caso de que se tuerza el día.

Como viene siendo habitual, tomamos nota de cada una de las ideas que propone la colaboradora de 'El Hormiguero' y esta vez solo podemos decir que lástima que el protocolo impida que las invitadas de las bodas tradicionales lleven el color blanco, porque lo que hemos visto es tan chic como inspirador. Y es que no todas pueden presumir de participar en la mesa de debate de los jueves del programa más divertido de la televisión...

-¿Cita romántica? Tamara Falcó ha encontrado el vestido perfecto

-Este es el vestido bohemio de Tamara Falcó soñado por todas

Para estar una vez más a la altura, la también ganadora de 'MasterChef' ha elegido un vestuario con sello propio, puesto que ha llevado una de las prendas que forman parte de su colección cápsula 'TFP' para la firma española Pedro del Hierro. En concreto, ha elegido la blusa 'Dominica', un top jacquard estampado con un favorecedor escote cuadrado que presenta un frunce en el centro y tiene manga corta abullonada.

La blusa tiene un precio de 159 euros y la puedes conseguir en varias tallas. Además, puedes combinarla y crear un 'total look' con un pantalón a juego con idéntico estampado de paisley, llamado 'Caiman', cuyo precio es de 169 euros y también está disponible en la página web de la firma en varias tallas. No obstante, el secreto del éxito de este look deriva de la decisión de la aristócrata de llevar esta blusa con un elegantísimo pantalón blanco.

'Leo' es el nombre de esta prenda confeccionada por Vogana, que actualmente está agotado en todas sus tallas en la página web de la firma, lo que indica que más de una ya le había echado el ojo antes de que la autora de 'Las recetas de casa de mi madre' lo eligiera para cerrar a semana del programa que conduce Pablo Motos. Se trata de un pantalón de talle alto con cinturilla y pernera recta de lo más favorecedor, que Tamara ha combinado con unas sandalias abiertas de tiras en color rojo, una de las tonalidades de la blusa. ¡Nos encanta!