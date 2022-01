Philippine Leroy-Beaulieu, la actriz que encarna a Sylvie en 'Emily in Paris', ha sorprendido en la feria con uno de sus looks más chic y atrevidos.

Clara Hernández

La serie 'Emily in Paris' no solo nos ha cautivado con sus tramas románticas, sus escenarios parisinos de postal y la simpatía de Lily Collins. Además, cada episodio supone una nueva lección de estilismo que navega desde la audacia multicolor de la anterior, a la sofisticación sobria e irresistible de Sylvie, el personaje que interpreta la actriz Philippine Leroy Beaulieu y cuyos looks la han erigido en musa de estilo incontestable de la ficción, incluso por encima de la protagonista (para muchos).

A sus 58 años, la que ejerce de jefa de Emily y 'femme fatale' en la producción de Netflix no ha hecho más que acaparar miradas con una elegancia relajada y femenina llena de personalidad, que va más allá de la pantalla y que se extiende fuera de esta, donde no teme deslumbrar con las prendas más atrevidas sin caer -nunca- en el exceso.

Así lo ha demostrado este miércoles en su visita a la Semana de la Moda de París. La actriz nacida en Italia pero criada en Francia nos ha dejado sin respiración con un vestido midi de manga larga y cuello redondo semitransparente, en color verde oscuro, que ha lucido sin ropa interior creando un bonito juego de desnudez, brillos, minimalismo, curvas y anatomía explícita. Una opción explosiva (y elegante) y muy 'woman power'.

Unas sandalias de tacón con tiras muy finas y una manicura roja, así como un único pendiente largo que caía en cascada y la melena suelta y natural han sido los únicos ingredientes con los que Philippine Leroy-Beaulieu ha completado este look de impacto manteniendo su estilo chic perfecto, único y supersensual para sentarse en la 'front row' del desfile de la firma Ami Paris, cuyo diseñador, Alexandre Mattiussi, es conocido por sus prendas sobrias, con carácter, bien hechas y super cool.

La actriz, además de nuevo referente del chic francés, encarna a uno de los papeles más queridos y presentes de 'Emily in Paris', ficción a la que defiende de las críticas que la han calificado de superficial o prejuiciosa a capa y espada.

Su armario en la pantalla ha sido ideado por Patricia Field, quien fue también la estilista de 'Sexo en Nueva York', así como por la francesa Marylin Fitoussi, de quien es fan, aunque siempre la obliguen a llevar "zapatos incómodos", como ha admitido en alguna entrevista.