La actriz se ha convertido en un gran referente de moda, dentro y fuera de la pantalla. Y este vestido de punto nos ha creado una necesidad.

Clara Hernández

Más allá de Zendaya, la actriz Sydney Sweeney (Cassie, en 'Euphoria') se ha convertido en una de las favoritas de los fans de la ficción de HBO Max. Y no solo por los avatares que atraviesa su personaje, una joven dulce, bella e insegura con la que el guion de 'Euphoria' no muestra ninguna clemencia (en realidad, no la muestra con nadie).

Además, Sydney se ha convertido en uno de las 'it girls' de la ficción gracias a un estilo femenino que alterna desde sexys 'slip dress' en rosa satinado con encantadores vestidos blancos o tops ceñidos en un inocente azul bebé.

Fuera de la ficción, su tirón en el mundo de la moda es cada vez más patente y en septiembre del año pasado se convertía en la nueva imagen de Guess con una campaña en la que homenajeaba a Anna Nicole Smith. Desde entonces, son muchos quienes se han enganchado a sus perfiles sociales en busca de inspiración. Allí se la puede ver bien con sofisticados vestidos de fiesta listos para alfombras rojas o photocalls, bien con favorecedores looks de aire vintage en colores pastel o con fórmulas 'comfy' de zapatillas deportivas y pantalones 'jogger' para un día de turismo.

Ahora queremos detenernos en una de las prendas que ha lucido recientemente en la rueda de prensa de la nueva temporada de 'Euphoria', cuyo primer capítulo dejó boquiabierta a la audiencia (y en el que ella juega un papel principal). La actriz lució una de sus firmas favoritas, Fendi, mientras nos recordaba lo versátiles que pueden ser los vestidos de punto, que pueden convertirse en la estrella de un 'look working', acompañarnos en nuestros planes de noche o, como es su caso, ser la estrella en un encuentro con periodistas.

El modelo que lució -un minivestido entallado, con cuello perkins, en suaves tonos pastel (cremas, amarillos, salmón, crema, nude, lila) y con un estampado de manchas cromáticas- pertenece a la colección primavera-verano 2022 de la firma y lo conocimos en el desfile de la Semana de la Moda de Milán del pasado mes de septiembre. Además, es perfecto para figuras curvilíneas, como la intérprete demostró.

El complemento (estrella) con el que Sydney Sweeny elevó el look fueron unas botas altas, por encima de la rodilla, un sueño en color crema con manchas de color a juego con el vestido.

La diadema crema y el make up en tonos lila y rosados fueron el broche final de un estilismo de aire vintage, cándido y, como su Cassie de la ficción, superfemenino.

Los vestidos de punto se han confirmado, en las últimas temporadas, como una de las prendas más cómodas y polivalentes del invierno. Mira una selección de nuestros modelos favoritos, algunos más elegantes que muchos looks de fiesta y, en algunos casos, rebajados.