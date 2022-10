Sofía Paramio: "Sigo buscando la fórmula secreta de la conciliación, pero creo que nunca la encontraré"

Hablamos con la 'it girl' sobre su visión de la maternidad, su trayectoria en el mundo de la moda y su gusto por las joyas que pasan de generación en generación, como las nuevas piezas de diamantes de Rabat.

SILVIA VÁZQUEZ

Sofia Paramio encaja a la perfección en el prototipo de prescriptora de estilo. Después de estudiar periodismo enfocó su carrera hacia la moda, un sector que le apasiona y al que siempre supo que quería dedicarse, y a día de hoy puede presumir de haber fundado su agencia de comunicación y representación de talentos; además, colabora con distintos medios especializados y cuenta con más de 90mil seguidores en Instagram, donde comparte la faceta más 'cool' de su día a día, como el evento de Rabat al que ha acudido esta semana junto a otros rostros conocidos como Ana Boyer, Eugenia Silva, Helene Svedin, Lucía Losada o Sandra Gago para conocer su nueva selección 'Diamonds' de la firma. Hablamos con ella.

Has creado tu propia agencia (All about management), colaboras con medios de comunicación, trabajas en Instagram... y todo con solo 30 años. ¿Cómo llegas a todo?

Muchas veces me cuesta, a pesar de que me encanta mi trabajo y eso hace que tire con ello. Cuando hay picos de trabajo se complica, pero siempre me ha gustado moverme de un ámbito a otro, soy muy activa ¡y en realidad me encanta este ajetreo! Además, en cierto sentido, la mayoría de mis proyectos están relacionados con la moda, por lo que es más sencillo, todos tienen un hilo conductor y pertenecen al mismo sector.

¿Los 30 te han servido para hacer balance o marcarte nuevos objetivos?

Sí, aunque en realidad, lo hago todos los años. Me encanta celebrar mi cumpleaños para rodearme de la gente que quiero, y ese momento me hace darme cuenta siempre de lo que verdaderamente importa, del camino recorrido hasta ese año, de lo aprendido y de los objetivos que busco en el siguiente. Me apetecían mucho los 30, con una visión más madura de la vida, de lo que quiero, pero en un momento muy divertido tanto en mi trabajo como con mi familia.

Como madre y emprendedora, ¿qué nos puedes decir de la conciliación?

No es nada fácil, sigo buscando la fórmula secreta (risas), pero creo que nunca la encontraré. Supongo que va de ir adaptándose a las circunstancias semana a semana, y de disfrutar en el trabajo y con mi hija, exprimir el tiempo, relativizar y valorarlo.

Cuando tienes un ratito libre, ¿qué te gusta hacer para desconectar?

Estar con mi marido y hacer deporte.

¿Siempre supiste que querías dedicarte a la moda o cómo terminaste en este sector?

Lo supe desde pequeña, con 13 años pasaba las tardes viendo desfiles, leía todas las revistas de moda que había en el quiosco… siempre me gustó.

Esta industria tiene fama de superficial. ¿Compartes está visión?

Las redes sociales han cobrado un papel muy importante en el sector en los últimos años, y eso ha hecho que se diluya la imagen real de las cosas. Cada uno debe ser consciente de que una foto o una campaña no te dan la información necesaria para formar una idea real en tu cabeza, y de que lo superficial nunca es tan importante. Al final, como en cualquier otro sector, es una industria formada por personas, todos tenemos problemas, todos luchamos por lo que queremos, ajenos a lo superficial, al fin y al cabo.

Hablando de moda, ¿qué encontramos si abrimos tu armario?

Un mix de piezas, básicos atemporales y de calidad, mezclados con prendas de temporada o diferentes.

¿Cómo definirías tu estilo?

Sofisticado y con toques bohemios de vez en cuando.

¿Y si miramos en tu joyero?

Piezas con significado, ya sea por el momento en que las compré, quién me las regaló o a quién pertenecieron.

Como amiga de Rabat, ¿qué es lo que buscas en una joya?

Que vaya con mi personalidad.

¿Cuál es la joya que guardas con mayor cariño?

Varios anillos que mis abuelos regalaron a mis abuelas.