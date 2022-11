Shakira, explosiva con un vestido joya transparente de fiesta

La cantante brilla con una prenda de Burberry en la campaña de Navidad de la marca. ¡Y está espectacular!

Clara Hernández

Hace tiempos que los 'naked dress' (literalmente, 'vestidos desnudos') se convirtieron en una de las tendencias más sexys, llamativas y fascinantes de alfombras rojas, fiestas y eventos, de donde no han sido desbancados hasta la fecha con sus desafíos a la invisibilidad y sus volúmenes diáfanos. Ahora, es Shakira quien nos recuerda la belleza hiperfemenina de los vestidos transparentes para los planes de noche y las próximas celebraciones de la mano de la campaña de Navidad de la firma británica Burberry, a la que la artista presta su imagen.

En unas imágenes tituladas 'The night before', la artista colombiana posa con un diseño de fiesta de la firma, un look audaz y lleno de detalles que juega con las transparencias y las capas nude. Largo, con manga larga y cuello a la caja, y pegado al cuerpo como casi una segunda piel, el vestido está recorrido por abalorios en plata que forman adornos con forma de corona de laurel, así como por 'lettering' que evoca el arte del tatuaje.

La autora de 'Monotonía' ha combinado la prenda con un body en su interior liso y minimalista en el mismo color carne para brillar, además de con sensualidad, con comodidad. Unos grandes pendientes en color plata y una coleta muy alta y con mucho volumen tipo Barbie, un bolso de mano metalizado (el minibolso Lola, en piel acolchada, cuyo precio es de 1.290 euros en la web oficial) así como un maquillaje con párpados y labios ocre (realizado por Vassilis Theotokis), son otros ingredientes que culminan este look de 10.

Si este nuevo modelo de Shakira con el que la cantante luce espléndida y que defiende, en el anuncio, con pasos asirenados y mirada empoderada, ha sido bautizado ya como el 'vestido de la venganza', más intencionada parece la joya que cae en su dedo meñique (con manicura, también, invisible): un precioso anillo chapado en paladio con cristales y unas letras mayúsculas, de gran tamaño, donde se puede leer 'LOVE' (490 euros en la web de Burberry).

Además de despertar de nuevo nuestro interés por las transparencias de cara a las fiestas, Shakira ha lucido otros modelos de Burberry de estilo británico y ejecutivo, con estampados a cuadros que son un sueño: camisas con volantes, falda tipo trench y una de las gabardinas emblemáticas de la firma. ¿La prenda estrella? Unas botas mosqueteras de calcetín en punto a cuadros (2.090 minutos), que puedes ver en el vídeo de más arriba.

