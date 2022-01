Sassa de Osma tiene los vaqueros de campana más bonitos y que favorecen a todas

Los jeans de tendencia de la abogada alargan la figura y, además, tienen un 'twist' que los hace diferentes al resto.

Clara Hernández

Estamos acostumbradas a que Alessandra de Osma, más conocida como Sassa de Osma, sea la invitada perfecta con elegantísimos vestidos minimalistas, diademas o sorprendentes vestidos asimétricos florales. Sin embargo, su armario 'casual', lleno de aciertos, básicos esenciales y, por supuesto, vaqueros, despierta cada día más atención.

Precisamente son los 'jeans' la prenda con la que ha brillado en una de sus últimas publicaciones de Instagram. Si hace unos meses nos descubría lo bien que quedaban los vaqueros anchos de tipo 'wide leg' y talle alto con jerseys de punto fino más ajustado a la figura que los diseños oversize que vemos por las calles, y lo mucho que la primera de estas prendas puede estilizar la figura, ahora ha vuelto a descubrirnos otro de los modelos denim que más alargan pierna y estilizan, siendo perfectos para todo tipo de cuerpos y muy, muy favorecedores.

Hablamos de unos vaqueros acampanados de pata de elefante, estilo también 'wide leg', cuyo cierre está protagonizado por un gran botón blanco de estilo vintage y sesentero-setentero, un carácter que respira todo el vaquero. Además de su silueta, perfecta para bajitas pero también para quienes deseen deslumbrar y presumir de piernas infinitas, estos pantalones tienen un 'twist': un pliegue en la parte frontal, desde la rodilla a la parte inferior, que da una mayor anchura al bajo y aporta originalidad.

Lo mejor, es que sabemos de dónde son. Se trata del modelo 'The Avedon Denim Pants' de la pequeña marca 'made in Spain' Wear it be, la cual fabrica en Toledo y se declara seguidora de la 'moda lenta' ('slow fashion'), apostando por proveedores y productores españoles para cumplir sus objetivos de sostenibilidad y conciencia medioambiental.

El 'fenómeno Sassa' no se ha hecho esperar y los responsables de Wear it be advierten de que este pedido está en 'pre-order', por lo que tarda una media de 15 días en ser enviado.

Aunque este vaquero puede combinarse con todo, la abogada peruana lo ha acompañado por un jersey de lana amplio en color crudo para completar un outfit gustoso y lleno de comodidad.

