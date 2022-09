En el estreno de Hocus Pocus 2 la actriz ha demostrado que el rosa puede ofrecer muchas posibilidades a cualquier edad.

Julia García

Que el rosa se ha convertido casi por sorpresa en el color de la segunda mitad del 2022 es algo que nadie discute. La bautizada como tendencia Barbie core se ha instalado en pasarelas, en alfombras rojas y, por supuesto, en el street style, lo que ha provocado que prácticamente no haya habido celebrity o influencer que haya probado a vestirse de rosa de pies a cabeza en las últimas semanas. Anne Hathaway, Zendaya, Margot Robbie... la lista de nombres propios es interminable.

Pero no deben estos ejemplos llevarnos a equívocos porque hay muchas otras formas de lucir este azucarado color y no solo en formato total look. No todo el mundo se atreve a defenderlo de manera tan extrema y hay quien simplemente prefiere adaptar la moda a su estilo personal y probar simplemente con unas pinceladas. Justo como Sarah Jessica Parker ha hecho en las últimas horas con un estilismo que perfectamente podría ser para acudir a una boda este otoño.

La de la actriz ha sido una decisión de lo más acertada por dos motivos. Primero porque ha sabido centrar en el rosa toda la atención en pequeñas dosis con un pantalón bombacho de seda y una chaqueta de estampado floral con aplicaciones brillantes en las costuras tanto en la parte central como en las mangas firmada por Giorgio Armani; y segundo porque la tonalidad elegida ha sido también mucho más suave que la que tanto estamos viendo recientemente y eso ayuda a iniciarse en esta tendencia con mayor seguridad.

Donde sí ha puesto todo el foco ha sido en su fuerte, los zapatos, ya que han sido unos fucsia de su firma SJP los que ha escogido para completar el look con total éxito.

En plena cuenta atrás para el estreno de la segunda temporada de And just like that, este ha sido el outfit escogido por Sarah Jessica Parker para acudir a la premiére de Hocus Pocus 2 que llegará a Disney+ el próximo 30 de septiembre.